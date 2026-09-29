Ananás e maçã no liquidificador? Imprensa brasileira rendida a esta receita

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Juntar ananás e maçã no liquidificador pode ser uma forma simples de incluir fruta na alimentação, mas a receita divulgada pelo Estadão vai bastante além destes dois ingredientes. O chamado sumo verde combina ainda couve, hortelã, ameixa seca, psyllium e biomassa de banana verde, numa bebida que é preparada sem açúcar e sem ser coada.

A receita foi apresentada pelo jornal brasileiro Estadão, com base numa preparação ensinada pela nutricionista Thaís Barca. A proposta passa por aproveitar os ingredientes inteiros, incluindo as fibras, em vez de transformar a bebida num sumo filtrado.

O que pode encontrar nesta combinação?

O ananás fornece fibras, vitamina C, potássio, magnésio e vitaminas B1 e B3, segundo a informação reunida pelo jornal brasileiro. A fruta contém ainda betacaroteno e bromelina, uma enzima associada à digestão de proteínas.

Já a maçã também contribui com fibras, vitaminas e minerais e contém quercetina, um composto com propriedades antioxidantes. O Estadão relaciona estes componentes com diferentes efeitos no organismo, mas não apresenta a bebida como tratamento ou solução para problemas de saúde.

É precisamente essa combinação de frutas, folhas e sementes que torna a receita diferente de um simples sumo de fruta.

Receita de sumo verde de ananás e maçã

Para preparar a bebida, são necessários:

300 ml de água fria

2 folhas de couve

5 folhas de hortelã

1 ameixa seca

1 fatia de ananás

1 colher de chá de sementes de psyllium ou outra fibra alimentar

1 maçã pequena

1 colher de sopa de biomassa de banana verde

A preparação começa na noite anterior: a ameixa seca deve ficar de molho nos 300 ml de água durante toda a noite.

Na manhã seguinte, coloca-se no liquidificador a ameixa juntamente com a água utilizada para a demolhar. Acrescentam-se depois os restantes ingredientes e tritura-se tudo até obter uma bebida homogénea.

Não é necessário adicionar açúcar e, de acordo com a receita divulgada pelo Estadão, a bebida deve ser consumida sem ser coada, preservando assim a presença das fibras dos ingredientes.