Esta poderosa bebida queima gordura e reduz a barriga em pouco tempo

Quando se está a perder peso, o exercício físico e a alimentação são as duas coisas mais importantes a se ter em consideração. mas quando não há tempo para ir ao ginásio, aquilo que ingerimos ganha ainda mais importância.

Quem anda no mundo do fitness costuma dizer que os abdominais se fazem na cozinha e não no ginásio. E uma boa ajuda para se garantir uma dieta alimentar saudável é incorporar batidos naturais.

De acordo com o site El Cronista, os sumos e batidos podem substituir algumas refeições diárias, sendo uma excelente opção para se queimar gordura corporal e definir o abdómen, já que ajudam a reduzir a quantidade de calorias ingeridas por dia. É só importante ter em atenção o aporte nutricional do que se está a beber.

O batido que o El Cronista recomenda é o de abacaxi com aipo, uma bebida deliciosa e que funciona muito bem para o pequeno-almoço. De acordo com o site, além de ser muito rápido de se preparar, quem o bebe em jejum começa a notar os seus efeitos ao fim de 20 dias.

Ainda assim, é deixado o aviso: apesar de muito eficaz, o sumo não é milagroso e não transforma o corpo do dia para a noite. Para melhores resultados, é recomendada uma dieta equilibrada e baixa em gorduras e exercício físico diário.

Porque é que o abacaxi é tão interessante para o nosso corpo

O abacaxi é uma fruta tropical que além de ser muito saborosa, é nutricionalmente rica, tendo potássio, iodo, vitaminas A, B e C, hidratos de carbono e fibras, ferro e magnésio. Além disso, cerca de 85% da sua composição é água.

O perfil nutricional faz do abacaxi um fruto com vários benefícios para o nosso organismo. Funciona como um laxante, podendo ajudar a lidar com problemas do trânsito intestinal e prisão de ventre, e também como diurético, sendo bom para prevenir e tratar a retenção de líquidos.

O abacaxi é também bom para a hipertensão, colesterol alto e anemia, assim como para transtornos do sistema imunitário, problemas degenerativos e cardiovasculares, má circulação sanguínea e obesidade, explica o site El Cronista.