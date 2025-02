Transpira em demasia? Saiba como pode prevenir o suor e o mau cheiro

Suar é um processo natural que ajuda a regular a temperatura do corpo, funcionando como um sistema de arrefecimento. Quando o calor aumenta, seja pelo clima ou pelo exercício físico, as glândulas sudoríparas libertam suor, que ao evaporar, refresca o organismo.

No entanto, muitas pessoas sofrem com o suor excessivo e até mesmo com o mau odor e é sempre uma frustração quando não encontram o desodorizante certo ou o melhor método para o prevenir. O site The Conversation partilhou algumas formas de reduzir a transpiração excessiva, tais como:

Antitranspirantes: São a solução mais simples e eficaz. Diferente dos desodorizantes, que apenas eliminam odores, os antitranspirantes contêm substâncias que bloqueiam temporariamente os ductos sudoríparos, reduzindo o suor.

Manter-se fresco: Evitar banhos quentes, usar roupas leves e preferir tecidos respiráveis, como algodão, pode fazer a diferença. Um pequeno ventilador portátil ou compressas frias no pescoço e pulsos também ajudam.

Medicação: Alguns medicamentos podem controlar a transpiração, mas devem ser tomados sob orientação médica, pois podem causar efeitos secundários.

Toxina botulínica: Conhecida pelo uso estético, a toxina botulínica bloqueia os nervos responsáveis pela produção de suor, sendo eficaz durante vários meses.

Iontoforese: Envolve a passagem de uma corrente elétrica fraca através da pele para reduzir a transpiração nas mãos, pés e axilas.

Tratamentos mais avançados: Em casos graves, podem ser consideradas opções como cirurgia, que corta nervos específicos, ou a terapia por micro-ondas, que destrói as glândulas sudoríparas.