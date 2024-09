Na roupa com cheiro a transpiração, pulverize sempre com este ingrediente antes

O suor é uma reação natural do corpo, especialmente em dias de calor ou após a prática de exercício físico. No entanto, o cheiro ácido que este deixa na roupa pode ser bastante desagradável e, em muitos casos, persistente, mesmo após a lavagem.

Com base num artigo do site Clara, exploramos aqui métodos simples e eficazes para eliminar tanto o odor quanto as manchas de suor, garantindo que as roupas se mantenham frescas e sem vestígios indesejáveis.

Porque é que o odor a suor é tão persistente?

O suor tem a capacidade de penetrar nas fibras dos tecidos, especialmente nas zonas das axilas e costas, onde a transpiração é mais intensa. Se a roupa suada for deixada no cesto sem ser tratada de imediato, o odor pode intensificar-se e espalhar-se para outras peças. É comum que, mesmo após lavar a roupa, o cheiro a suor continue presente, exigindo um tratamento mais direcionado para resolver o problema.

O truque para remover o cheiro a suor

Uma forma eficaz de evitar que o cheiro a suor se impregne na roupa é tratar a peça logo após o uso. Um produto natural muito útil para este fim é o vinagre de vinho, conhecido pelas suas propriedades desodorizantes e desinfetantes.

Para aplicar este método, siga os seguintes passos:

Misture partes iguais de água e vinagre de vinho num pulverizador Pulverize a solução sobre as zonas mais afetadas da peça, como as axilas e as costas Deixe atuar durante 15 minutos Lave a peça de roupa no programa habitual da máquina

Este processo neutraliza os odores e desinfeta o tecido, prevenindo que o cheiro a suor se fixe permanentemente.

Como tratar manchas de suor?

Quando o suor deixa manchas, especialmente em roupas brancas, a solução passa por outro produto eficaz: o percarbonato. Este branqueador é excelente para remover manchas difíceis e pode ser adicionado diretamente ao tambor da máquina de lavar no caso de roupa branca.

Para tratar manchas mais persistentes, siga este processo:

Mergulhe a peça de roupa numa bacia com água quente Adicione duas colheres de percarbonato e meia chávena de vinagre de limpeza. Deixe atuar durante 15 minutos. Lave a peça no programa habitual da máquina.

Secar a roupa ao ar livre, de preferência ao sol, ajuda a eliminar qualquer cheiro residual e a garantir que as manchas desaparecem. No caso de manchas antigas, pode ser necessário repetir o processo para obter os melhores resultados.

Outros métodos para eliminar o cheiro a suor:

Além do vinagre e do percarbonato, existem outros métodos igualmente eficazes para eliminar o cheiro a suor da roupa, tais como:

Bicarbonato de sódio : Dissolva uma colher de bicarbonato em duas partes de água, criando uma pasta. Aplique-a sobre a roupa seca e deixe atuar durante a noite. Depois, lave no programa habitual da máquina.

: Dissolva uma colher de bicarbonato em duas partes de água, criando uma pasta. Aplique-a sobre a roupa seca e deixe atuar durante a noite. Depois, lave no programa habitual da máquina. Elixir bucal : Aplique-o diretamente nas áreas afetadas de peças coloridas, deixe atuar por 30 minutos e lave a peça de seguida.

: Aplique-o diretamente nas áreas afetadas de peças coloridas, deixe atuar por 30 minutos e lave a peça de seguida. Limão: Misture sumo de limão com água em partes iguais e aplique nas zonas afetadas. Deixe atuar durante 15 minutos antes de lavar normalmente. O limão possui propriedades antibacterianas e desodorizantes, ajudando a eliminar o cheiro de forma natural.

Dicas para prevenir o cheiro a suor

Prevenir o problema é sempre a melhor solução. Para evitar que o cheiro a suor se fixe nas roupas, é importante trocar de roupa assim que possível após transpirar e tomar banho imediatamente para remover o suor da pele. Além disso, a utilização de um desodorizante eficaz pode ajudar a controlar a transpiração e, consequentemente, a proteger as roupas. É igualmente recomendável lavar a roupa o mais rapidamente possível após o uso. Caso não seja possível lavá-la de imediato, aplique um tratamento prévio com vinagre ou outro desodorizante natural para minimizar a fixação do odor.

Experimente os diferentes métodos até encontrar o mais adequado às suas necessidades. Verá que com um pouco de cuidado e os produtos certos, é possível manter a sua roupa sempre limpa e fresca.