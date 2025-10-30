Facebook Instagram
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis

Este supermercado é único no país e traz um conceito inovador. Caçadores de preços baixos, esta informação é preciosa
IOL
Hoje às 11:54
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal

Há um supermercado português com um conceito que está a dar que falar — e a aliviar muitas carteiras. Chama-se Sempre Bom e promete “salvar” produtos rejeitados pelas grandes superfícies, transformando o desperdício em oportunidade de poupança.

Nas prateleiras do Sempre Bom encontram-se produtos “enjeitados” pelo sistema: produtos com embalagens danificadas, rótulos trocados ou linhas descontinuadas, mas que mantêm a mesma qualidade e segurança dos que vemos nos supermercados tradicionais.

Há ainda excedentes de stock de marcas conhecidas, produtos em fim de vida comercial e até mercadorias resgatadas de supermercados que encerraram. Tudo isto a preços que fazem os olhos brilhar: “Levo um carro cheio de compras e não chegou a 40 euros”, contou uma cliente numa reportagem da TVI. Outra compradora reforça a ideia: “Têm produtos de marcas que uso em casa muito mais baratos.”

Combater o desperdício e ajudar a poupar

A missão do Sempre Bom é clara: dar nova vida a produtos que, de outra forma, iriam para o lixo. Uma ideia simples, mas genial, que junta duas causas nobres — reduzir o desperdício alimentar e aliviar o orçamento das famílias. E a verdade é que o contexto não podia ser mais oportuno: Portugal é um dos países europeus onde mais se desperdiça comida: dizem os números que são 183 quilos por pessoa, em média, todos os anos, como refere a TVI.

Mas afinal, é legal vender produtos fora de prazo?

Durante a reportagem, a TVI ouviu uma especialista em segurança alimentar que esclareceu as dúvidas mais comuns.

Segundo explicou, há duas expressões diferentes que devemos saber distinguir quando lemos um rótulo:

  • “Consumir até”: indica que o produto deve ser obrigatoriamente consumido antes da data referida, por questões de segurança alimentar;

  • “Consumir de preferência antes do fim de” — significa que, após essa data, o produto pode perder algumas características (sabor, textura, frescura), mas não representa risco para a saúde.

Ou seja, um pacote de bolachas “fora de prazo” pode estar perfeitamente seguro, apenas um pouco menos crocante.

Um supermercado diferente

No Sempre Bom, as prateleiras são um autêntico retrato da economia circular: frascos de polpa de tomate com rótulos colados ao contrário, linhas de produtos já descontinuadas, produtos com pequenos defeitos visuais e outros a aproximar-se do fim do prazo de validade. 

Onde pode visitar:

Sempre Bom

Estrada Nacional 231 - Rua Quinta da Manhosa, Pavilhão 11, 3500-631 Viseu

 

