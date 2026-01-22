Faz compras de supermercado online? Estudo da DECO PROTeste revela qual é o mais barato

Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço

O Continente Online foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, pela DECO PROteste como o supermercado online mais barato de Portugal Continental, um reconhecimento que destaca o compromisso da marca com a poupança das famílias, a acessibilidade a produtos de qualidade e maior conveniência nas compras.

A análise da DECO PROteste teve como base os índices de preços (em que o mais barato recebe o índice 100), calculados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2025, e resulta de uma recolha diária de preços em nove supermercados online a operar em Portugal Continental.

Lançado em 2006, quando o e-commerce ainda não fazia parte do dia a dia, o Continente Online celebra 25 anos de transformação dos hábitos de compra, através de uma experiência intuitiva, rápida e conveniente.

Com mais de 50 mil produtos disponíveis através de entregas rápidas ou Click&Go, em mais de 200 lojas físicas, o Continente Online continua a aperfeiçoar procedimentos para tornar as compras online cada vez mais acessíveis a todas as famílias e para que cada cliente compre o que quer, quando quiser, explica a Sonae MC em comunicado.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.