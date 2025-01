Continente investe 6 milhões em loja inteligente em Leiria

Outros artigos:

Leiria recebeu a primeira loja Continente Bom Dia que combina a experiência de uma loja tradicional com a tecnologia Sensei de última geração.

“Esta nova loja representa um marco significativo na inovação e na modernização do setor do retalho, combinando o apoio dos nossos colaboradores com a tecnologia Sensei para uma experiência de compra única. Estamos entusiasmados por poder testemunhar como esta loja inovadora vai servir a comunidade e confiantes com a experiência que proporcionará aos nossos clientes”, afirmou Luís Moutinho, CEO da MC, detentora da insígnia Continente.

O espaço, com mais de 1200 m², envolveu um investimento de 6 milhões de euros (financiado ao abrigo do Plano de Recuperação e de Resiliência), dos quais 1,5 milhões destinados à implementação da tecnologia Sensei, que visa tornar as visitas à loja ainda mais fluídas, através do smart checkout, e apresenta-se como um espaço na vanguarda da inovação no retalho.

O smart checkout representa uma experiência de compra alternativa aos meios tradicionais. Através de visão computacional, algoritmos de inteligência artificial e de prateleiras sensorizadas com balanças, a tecnologia permite a criação autónoma e em tempo real do carrinho virtual de cada cliente. Ou seja, nesta loja, se optar pelo smart checkout, o cliente escolhe, como habitualmente, os artigos e coloca-os no seu carrinho/cesto. Ao longo da sua jornada dentro da loja, estão a ser registadas as suas escolhas. No final, quando se aproxima do smart checkout, não precisa de fazer qualquer procedimento, a não ser validar e liquidar os produtos selecionados.

Os clientes que optam pelo smart checkout terão de pesar os produtos de peso variável (fruta e legumes, por exemplo), nas balanças e dispositivos de scanning. A zona da peixaria inclui atendimento, com áreas de pedido e de entrega, sendo que, no modo smart checkouts, a adição do artigo ao carrinho virtual é feita pelo colaborador.

Tratando-se de um formato híbrido, nesta loja com projeto-piloto, os clientes continuam a poder optar pelas formas comuns de checkout (caixas manuais, para quem prefere um atendimento personalizado, e self checkouts).

“Mais do que eliminar filas, a tecnologia da Sensei transforma toda a experiência de compra e oferece ao Continente Bom Dia dados em tempo real para otimizar operações e aumentar a eficiência. Estou confiante de que esta nova loja marca um ponto de viragem e desafia o setor a explorar novas possibilidades, redefinindo o futuro do retalho”, explicou Vasco Portugal, cofundador e CEO da Sensei.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders