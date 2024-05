Este site diz-lhe se está a comprar um produto no supermercado ao melhor preço

Os clientes dos supermercados portugueses já podem utilizar o smartphone para ler os códigos de barras das suas compras e descobrir se estão a comprar ao melhor preço, através da nova funcionalidade da plataforma de comparação de preços de supermercados Kabaz.pt, a pesquisa por código de barras.

Com esta funcionalidade, os utilizadores do Kabaz.pt, plataforma criada em janeiro de 2024 pelo KuantoKusta, podem explorar os preços dos produtos de forma direta e rápida, digitalizando, com a câmara do seu smartphone, o código de barras dos artigos que encontrem nas prateleiras dos supermercados.

Segundo a Kabaz.pt, esta nova ferramenta oferece uma maneira simples e eficaz de comparar os preços dos produtos em diferentes supermercados, diretamente a partir do telemóvel.

“Com apenas alguns toques, os consumidores têm acesso imediato a informações detalhadas sobre o produto, incluindo o seu preço atual em vários estabelecimentos. Esta funcionalidade visa capacitar os consumidores no momento de compra, garantindo uma maior transparência dos preços praticados pelos supermercados portugueses”, destaca Pedro Pimenta, Head of Business do Kabaz.pt, citado em comunicado.

“Além de oferecermos praticidade aos consumidores, é importante destacar que o Kabaz tem como objetivo fundamental apoiar os consumidores e promover a transparência nos preços dos supermercados. Ao fornecermos informações detalhadas e atualizadas sobre os preços dos produtos em diferentes estabelecimentos, queremos capacitar os consumidores a tomarem decisões mais conscientes e informadas. Esta abordagem visa não só garantir que os consumidores consigam poupar nas suas compras, mas também promover uma maior equidade e transparência no mercado”, acrescenta o responsável.

A Pesquisa por Código de Barras está disponível no site da plataforma e abrange mais de 70 mil produtos de supermercado.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.