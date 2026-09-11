É espanhol, está em Portugal e foi considerado um dos supermercados online mais baratos

Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”

Todos falam dos ténis e nem reparam que chegaram ao Lidl mochilas e meias da Vans

Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas

Mercadona abre novo supermercado em localidade que há muito 'sonhava' com esta inauguração

Há uma cadeia de supermercados espanhola que talvez não seja tão conhecida em Portugal como outras grandes insígnias, mas já conta com uma presença bastante consolidada no país. O que nos chamou a atenção? Tem todos aqueles produtos virais que adoramos para a casa e para a nossa despensa a preços incríveis. Chama-se Froiz, tem lojas físicas sobretudo no Norte e também permite fazer as compras pela internet.

A cadeia distingue-se pela aposta numa oferta transversal de produtos para o dia a dia, desde alimentação e bebidas a frescos, produtos de higiene e limpeza. E há outro detalhe que pode despertar a curiosidade de quem gosta de comparar preços: a loja online da Froiz voltou a aparecer entre os supermercados online com preços mais baixos em Portugal.

A conclusão resulta de um estudo da DECO Proteste, que comparou os preços de mais de 200 produtos, de diferentes categorias, em nove cadeias de supermercados com presença online no país. A análise teve por base um acompanhamento regular dos preços ao longo do ano e um cabaz representativo dos hábitos de consumo das famílias portuguesas.

Não é, por isso, apenas uma questão de ter uma promoção pontual. O estudo procurou acompanhar o comportamento dos preços ao longo do tempo, permitindo perceber quais as cadeias que apresentavam uma proposta mais competitiva no conjunto do cabaz analisado.

Uma cadeia espanhola que chegou a Portugal há 30 anos

A história da Froiz em Portugal já tem algumas décadas. O grupo foi fundado em Espanha em 1968 e começou a construir a sua presença no país vizinho em 1996, quando abriu a primeira loja portuguesa em Valença do Minho.

O supermercado tinha cerca de 1000 metros quadrados e representou a entrada oficial da cadeia no mercado português. No ano seguinte, a Froiz chegou ao Porto, com uma loja no Shopping Cidade do Porto, perto da Boavista.

A expansão foi acontecendo sobretudo na região Norte. Em 2007, a cadeia já contava com oito supermercados em Portugal e, no ano seguinte, deu mais um passo importante com a abertura da primeira plataforma logística portuguesa, em Braga.

Foi também em 2008 que surgiu a loja online da Froiz. O serviço permite fazer compras pela internet e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Atualmente, segundo a informação disponibilizada pela empresa, a Froiz conta com 19 pontos de venda em Portugal: 18 supermercados distribuídos por várias localidades do Norte e um espaço Cash & Carry em Braga.

A rede chega a cidades como Valença, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Esposende, Barcelos, Braga, Guimarães, Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira e Ovar.

É uma presença particularmente concentrada no Norte do país, onde a cadeia foi crescendo ao longo dos anos.

O que se encontra nos supermercados Froiz?

A proposta é a de um supermercado tradicional, com uma oferta pensada para as compras do quotidiano. Há produtos frescos, alimentação, bebidas, artigos de higiene pessoal e produtos para a casa, entre outras categorias.

A marca tem também uma gama própria, comercializada desde o início da década de 1990. Entre as várias referências encontram-se produtos alimentares, refrigerados, congelados, bebidas, artigos de limpeza, produtos para a casa e jardim.

A oferta de marca própria divide-se ainda em diferentes linhas. A Bio Froiz, por exemplo, reúne produtos certificados como provenientes de agricultura biológica, enquanto a Froiz Selection está direcionada para produtos de qualidade extra e gourmet.

Existe ainda a Froiz Cosmetics, dedicada a artigos de higiene pessoal e cosmética, e a Green & Veggie, uma gama de produtos de origem vegetal que inclui opções como hambúrgueres vegetais, tofu, seitan e outros produtos alternativos.

E também dá para fazer as compras sem sair de casa

A existência da loja online acaba por ser uma das características mais interessantes da cadeia para quem não tem um supermercado Froiz por perto — ou simplesmente prefere fazer as compras a partir de casa.

Uma alternativa que nasceu em Espanha, mas já faz parte do Norte de Portugal

A Froiz pode não ter a dimensão ou a notoriedade de algumas das maiores cadeias presentes no país, mas já leva cerca de três décadas de atividade em Portugal.

A sua história é, aliás, um exemplo de como algumas marcas espanholas foram entrando no mercado português de forma gradual, começando pela proximidade geográfica e consolidando depois uma rede própria de lojas.