Produtos de supermercado muito mais baratos na Normal: influencer volta a descobrir diferenças impressionantes

Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

Nos últimos tempos, os preços nos supermercados têm vindo a aumentar significativamente, tornando cada ida às compras numa verdadeira dor de cabeça para todos. Mas a verdade é que existe uma alternativa mais barata numa loja que está a ganhar uma grande popularidade.

Foi exatamente isso que a criadora de conteúdos @johnacozinha, que conta com mais de 15 mil seguidores no Instagram, voltou a destacar. Depois do enorme sucesso do seu primeiro vídeo sobre a comparação de preços da loja Normal e dos supermercados comuns, decidiu regressar à Normal para uma segunda ronda de descobertas – e as diferenças de preços continuam a surpreender.

A Normal tem vindo a conquistar cada vez mais clientes em Portugal, posicionando-se como uma alternativa económica aos supermercados tradicionais. A loja oferece uma grande variedade de produtos de marcas bem conhecidas a preços muito mais acessíveis, o que tem chamado a atenção de quem quer poupar sem abdicar dos seus produtos favoritos.

Desde artigos de higiene e beleza a snacks, chocolates e bebidas, a Normal apresenta-se como uma excelente opção para quem procura preços mais baixos. Para além disso, muitos consumidores referem que encontram na loja produtos que nem sempre estão disponíveis nos supermercados tradicionais, o que torna a experiência de compra ainda mais interessante.