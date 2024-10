Empresa sueca criou um sistema para cultivar vegetais nos supermercados

Há uma empresa sueca que cultiva vegetais nos supermercados. Chama-se SweGreen e desenvolveu um sistema de” in-store farming” que permite cultivar vegetais e frutas através de um sistema de hortas verticais que recorrem à hidroponia, uma técnica em que as plantas são cultivadas em plugues de lã de rocha em água, sem solo, e com os minerais e nutrientes essenciais para o seu normal crescimento e desenvolvimento.

O método implementado pela SweGreen, e que já está a ser aplicado na Suécia e na Alemanha, permite que cada plataforma de cultivo possa produzir a quantidade equivalente de alimentos de até três hectares de terra agrícola, assegura a empresa.

Em função da dimensão do supermercado e das suas necessidades, este pode escolher uma plantação de 45 metros quadrados, com capacidade para 300 plantações por dia, ou uma mais pequena, na ordem dos 12 metros quadrados, com capacidade para produzir no máximo 116 plantações por dia.

Neste momento, alface, endro, hortelã e salsa são algumas das cerca de 100 espécies que a SweGreen pode cultivar nestas hortas interiores. Está igualmente a ponderar adicionar microverduras ao portefólio e está a testar frutíferas e morangos.

Com a instalação das “in-store farming”, os clientes dos supermercados podem acompanhar o crescimento das verduras, que na altura certa podem ser colhidas diante dos seus olhos e retiradas das prateleiras.

A escolha das plantas está relacionada com a sazonalidade e com a preferência dos consumidores. Além disso, o sistema adotado pela empresa é também um exemplo de recurso à inteligência artificial na atividade agrícola, já que esta pode ajudar no processo de tomada de decisão.

A par dos supermercados, também os restaurantes, os hotéis e até as universidades estão entre os potenciais utilizadores deste sistema. De acordo com a empresa, esta solução é uma forma de responder à falta de água, de terras agrícolas e de eliminar a dependência da geopolítica global.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders