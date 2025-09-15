“Não sai nem a comer”: este batom está a 7 euros e é o mais vendido da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

É difícil falar de maquilhagem sem mencionar o batom. Um clássico intemporal, capaz de transformar por completo qualquer look. O SuperStay Matte Ink, da Maybelline New York, tornou-se um fenómeno na Amazon: já ultrapassou as 48 mil avaliações, mantém uma média de 4,6 estrelas e só no último mês foi comprado mais de 500 vezes. Tudo isto por 7 euros — metade do preço habitual.

O segredo está na fórmula líquida de longa duração e no acabamento mate aveludado. O aplicador em forma de seta facilita a aplicação precisa, permitindo contornar os lábios sem esforço. Há mais de 30 cores disponíveis, dos vermelhos intensos aos nudes discretos, passando por rosas e fúcsias. É também por essa variedade que se tornou o batom mais vendido da plataforma.

As opiniões de quem já o testou confirmam o sucesso. Uma compradora contou que ela, a mãe e a irmã aplicaram de manhã e, no dia seguinte, ainda tinham cor nos lábios: “A sensação é confortável, não resseca e o batom mantém-se impecável”. Outra utilizadora acrescenta: “Já experimentei muitas marcas que prometem 24 horas de fixação, mas nenhum se compara a estes em duração e pigmentação”.

Também há quem elogie a versatilidade e a facilidade de aplicação: “O aplicador é fácil de usar, ajuda a definir bem o contorno e a cor mantém-se elegante durante todo o dia”. Outro comentário resume o impacto: "É um batom muito fixo, dos mais duradouros que já experimentei. Dura horas, mesmo a comer e a beber, e ainda assim mantém-se."

Com tantas opiniões a confirmar a sua eficácia, não é de estranhar que o SuperStay Matte Ink seja hoje o batom mais vendido da Amazon. Um clássico moderno que prova que a maquilhagem pode ser prática, acessível e duradoura.

