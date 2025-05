“A partir do 3.º dia, notei uma mudança”: porque andam milhares de pessoas a tomar este suplemento?

Este artigo pode conter links afiliados*

“Eu costumava sofrer de muita ansiedade e este suplemento fez-me sentir mais alegre, enérgico e livre de ansiedade.” Esta é uma das milhares de opiniões que atestam a eficácia de um dos suplementos mais vendidos na Amazon. É o único patenteado, é natural e elogiado por milhares de pessoas.

Vivemos num tempo em que o stress se tornou quase uma presença constante. Seja pelo ritmo de trabalho, pelas exigências da vida familiar ou pelas preocupações do dia a dia, muitos procuram soluções naturais para recuperar o equilíbrio físico e emocional. É nesse cenário que a ashwagandha, também conhecida como ginseng indiano, tem vindo a ganhar destaque na área da saúde e bem-estar.

Este adaptogénio milenar, utilizado há séculos na medicina ayurvédica, tem hoje o respaldo da ciência moderna, que comprova os seus efeitos na redução do stress, regulação do sono e melhoria da função cognitiva. Um dos extratos mais populares, o Sensoril, tornou-se um best-seller em plataformas como a Amazon — reflexo da crescente procura por soluções naturais, eficazes e seguras.

Um regulador do organismo

A ashwagandha atua diretamente sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ajudando a regular os níveis de cortisol, a hormona do stress. Estudos apontam que o seu uso pode contribuir para uma sensação geral de calma, facilitando não só o adormecer como também promovendo um sono mais reparador. Este efeito tem implicações diretas no dia a dia: menos fadiga, mais energia e maior capacidade de concentração.

Benefícios cognitivos com base científica

Além do impacto no bem-estar emocional, a ashwagandha tem sido estudada pela sua ação no cérebro. Pesquisas sugerem que o consumo regular pode melhorar funções executivas, atenção, tempo de reação e memória de curto prazo. Há até investigações preliminares a explorar os seus efeitos em pessoas com declínio cognitivo, como nos estágios iniciais de demência.

Um apoio subtil, mas consistente

Ao promover o equilíbrio interno — a chamada homeostase —, a ashwagandha não atua como um estimulante pontual, mas sim como um suporte contínuo. Pode ajudar o corpo a lidar com desafios físicos, químicos e emocionais, e, ao reduzir o stress, contribui também para uma relação mais saudável com a alimentação e com os ritmos do corpo.

