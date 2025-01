"Já não vejo cabelos na almofada": o suplemento que está a conquistar milhares de utilizadores

Este artigo pode conter links afiliados*

Ver cabelo por todo o lado - na almofada, no chão, no ralo do duche - é uma das experiências mais angustiantes para quem sofre com queda de cabelo. O impacto na autoestima é enorme, especialmente quando se começa a notar o cabelo mais fino e sem volume. Por isso, quando um produto promete resolver este problema, vale a pena perceber porque é que está a conquistar tantos utilizadores.

Este suplemento da Nutralie vendeu milhares de unidades na Amazon e os resultados são visíveis em apenas um mês e meio. 'Estava muito preocupado, via cabelo em todo o lado. Na almofada, no chuveiro depois de lavar a cabeça, até quando passava a mão saíam vários fios... era horrível. Hoje posso dizer que não só parou de cair como está a crescer com força', partilha um utilizador. Com quase 4 mil avaliações positivas, esta fórmula que combina biotina com zinco e mais 5 vitaminas está a dar esperança a quem sofre com problemas capilares.

Uma fórmula completa para um cabelo mais forte

Este suplemento foi desenvolvido com uma combinação poderosa de ingredientes: 7 vitaminas e 8 minerais que trabalham em conjunto para fortalecer o cabelo desde a raiz. A biotina, o zinco e o selénio são os ingredientes estrela desta fórmula, ajudando a proteger e fortalecer o cabelo. "Estive doente com Covid-19, fiquei muito debilitada e perdi muito cabelo. Hoje estou saudável e com um cabelo incrível", partilha uma utilizadora, que encontrou neste suplemento a solução para recuperar o cabelo após um período difícil.

Resultados visíveis em poucas semanas

As primeiras mudanças começam a notar-se após cerca de um mês de utilização. "As duas primeiras semanas não notei praticamente nada, foi a partir da quarta semana que começou a melhoria. Comecei a ver menos cabelo na almofada e depois comecei a notar o cabelo mais forte, principalmente na parte de cima da cabeça", explica um utilizador que destaca a importância da consistência no tratamento.

Para todos, em qualquer momento

Uma das grandes vantagens deste suplemento é ser 100% natural e adequado para todos. É vegan, não contém glúten nem lactose, e pode ser tomado tanto por homens como por mulheres. "Comprei para o meu filho, que é muito jovem e estava a perder muito cabelo. Depois a minha mãe também começou a tomar. Os resultados foram excelentes em ambos os casos", partilha uma utilizadora, destacando a versatilidade do produto.

O tratamento recomendado é de 3 meses, tomando uma cápsula por dia. E para quem se preocupa com a toma, as cápsulas são fáceis de engolir e têm um revestimento que facilita a sua ingestão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.