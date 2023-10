Cardiologista revela que toma estes 3 suplementos todos os dias para prevenir fadiga e aumentar as defesas

Uma dúvida que parece ser transversal a muita gente é relativamente aos suplementos para a saúde. Será realmetne necessário tomá-los? E se sim, quais os melhores? Uma cardiologista respondeu a esta questão falando por experiência própria.

Danielle Belardo é cardiologista e tem dedicado a sua vida profissional a ajudar não só os seus pacientes como o público em geral a viver vidas mais saudáveis através de um podcast onde fala sobre como se reduzir o risco de doenças cardiovasculares e explica porque determinadas tendências de saúde e bem-estar não são boas.

À Insider, a cardiologista explicou que uma das dúvidas mais comuns com que se depara é sobre suplementos: as pessoas querem saber se deveriam estar a tomá-los e, se sim, quais os mais indicados.

Belardo explica que grande parte dos suplementos apenas são necessários quando é identificada alguma deficiência. Ainda assim, há alguns que podem ser muito úteis dependendo da dieta de cada pessoa e até do sítio onde vivem.

A cardiologista partilha quais são os três suplementos que toma diariamente e o porquê de os considerar importantes.

Ácido fólico

Ácido fólico é a forma sintética de vitamina B9 (folato) e é recomendado para todas as pessoas que possam engravidar e que estejam em idade de o fazer. No caso de Belardo, a cardiologista diz que toma um multivitamínico que tem ácido fólico.

De acordo com a Insider, apesar de maior parte das pessoas consumirem a quantidade necessária de folato através da sua dieta, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) recomenda que todas as pessoas que possam ficar grávidas tomem suplementos de ácido fólico. Isto porque cerca de metade das gravidezes nos Estados Unidos não são planeadas e este suplemento ajuda a prevenir grandes anomalias congénitas.

Vitamina B12

Danielle Belardo é vegan, uma dieta que é considerada saudável para o coração. No entanto, para quem não come carne, peixe, produtos lácteos e ovos, é difícil conseguir suprir as necessidades de vitamina B12 que não é encontrada em plantas. Esta vitamina é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e ADN.

Como tal, a médica recomenda que toda a gente que tenha uma dieta exclusivamente à base de plantas que tome o suplemento.

Vitamina D

Este é o terceiro suplemento tomado pela cardiologista. Vitamina D ajuda com a absorção de cálcio, a prevenir cãibras, reduzir inflamação e melhorar o sistema imunitário.

Tal como acontece com a Vitamina B12, a Vitamina D surge maioritariamente em produtos de origem animal e por isso é difícil para quem tem uma dieta vegan ou vegetariana conseguir consumir a dose diária recomendada.

Além disso, a absorção de Vitamina D também depende de onde se vive já que a quantidade de sol a que se está exposto também influencia. Neste caso, ainda que se more numa zona em que o sol brilhe com frequência, é importante ter em atenção já que a Academia Americana de Dermatologista não recomenda a exposição já que pode aumentar o risco de cancro de pele.

Ainda que Belardo tome estes três suplementos, a cardiologista recomenda que as pessoas falem com o seu médico para que se perceba se é realmente essencial tomar suplementos e se sim, que quantidades são as mais recomendadas. É também importante perceber, caso se identifique uma deficiência, qual é a sua origem.