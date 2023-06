Lembra-se de Susan Boyle do ‘Britain’s Got Talent’ de 2009? Cantora regressa aos palcos após sofrer derrame cerebral

Lembra-se de Susan Boyle, a escocesa que deixou jurados e público de boca aberta com a sua prestação no programa “Britain's Got Talent”, em 2009? A cantora voltou a pisar o palco do programa e revelou ter sofrido no ano passado um derrame cerebral.

Susan, hoje com 62 anos, viu a sua vida mudar há quase 15 anos depois de participar no programa. Sobre o regresso à televisão, a cantora disse: “Na verdade, é muito especial para mim porque em abril passado sofri um pequeno derrame.” “Lutei como uma louca para voltar a palco”, confessou.

O criador do programa e júri Simon Cowell também dirigiu algumas palavras à cantora: “Susan, devemos-lhe muito e eu sabia que não estava bem, mas se alguém tivesse de voltar, seria a Susan, porque não seria o mesmo sem si.”

Veja o vídeo do regresso aos palcos e, de seguida, recorde a primeira audição de Susan Boyle. Na galeria acima mostramos como está hoje a cantora.