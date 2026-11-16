David Smith tinha apenas 23 anos quando a vida mudou para sempre. Em outubro de 1994, os dois filhos, Michael, de três anos, e Alexander, de apenas 14 meses, desapareceram. Durante nove dias, acreditou na versão da mulher, Susan Smith, que afirmava que um homem tinha roubado o carro onde as crianças seguiam.

O caso mobilizou os Estados Unidos. Como escreve a CNN, David apareceu ao lado da mulher em conferências de imprensa, de mãos dadas, enquanto ambos apelavam ao regresso dos meninos. Mas a verdade era muito diferente daquela que Susan contava.

A 3 de novembro de 1994, depois de os investigadores identificarem contradições no relato, Susan confessou ter colocado o carro num lago, com os dois filhos presos às cadeiras de segurança, e deixado o veículo afundar.

David soube da confissão através de uma notícia de última hora na televisão. «Descobri que ela tinha matado os nossos filhos em direto na televisão», recordou, numa entrevista à CNN.

Mais de três décadas depois, a dor continua presente. Atualmente com 56 anos, David guarda fotografias dos meninos em casa e admite que ainda tem dificuldade em imaginar como seriam hoje, já adultos. «Para mim, terão sempre três anos e 14 meses», confessou.

«Quero que fique na prisão até morrer»

Susan Smith foi condenada, em julho de 1995, por dois crimes de homicídio. Cumpre uma pena de 30 anos a prisão perpétua e voltou a pedir liberdade condicional em 2024, mas o pedido foi recusado por unanimidade.

Agora, prepara-se para uma nova audiência perante o Conselho de Liberdade Condicional da Carolina do Sul, marcada para quinta-feira. David garante que vai voltar a opor-se à libertação da ex-mulher. «Se pudesse escolher, queria que ficasse na prisão até morrer», afirmou à CNN.

O pai dos meninos conta que nunca conseguiu compreender por que razão Susan lhes tirou a vida. Durante o julgamento, chegou a pensar em confrontá-la fisicamente, mas, com o passar dos anos, procurou encontrar uma forma de continuar a viver com a perda.

Depois da tragédia, voltou a casar e teve mais dois filhos.

A memória dos dois irmãos continua viva

No lago onde Michael e Alexander morreram, continuam a ser deixados brinquedos, peluches e outros objetos em sua memória. Um memorial assinala o local onde os dois irmãos perderam a vida.

David admite que algumas recordações dos filhos começam a desaparecer com o passar dos anos.