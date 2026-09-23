Susana Dias Ramos mostra cenário aterrorizador do incêndio que deflagrou e ameaçou a sua casa: "Isto é terrorismo" (Vídeo)

Foram horas de enorme apreensão para os moradores do Vale Pisão, em Santo Tirso. Entre eles estava Susana Dias Ramos, que recorreu às redes sociais para mostrar a dimensão do incêndio que deflagrou na zona de Água Longa e que chegou a aproximar-se perigosamente das habitações.

As imagens partilhadas pela comentadora mostram um cenário impressionante: chamas de grandes dimensões, uma enorme nuvem de fumo e o fogo muito próximo das casas.

Nas fotografias e vídeos, o céu surge tingido de laranja e é possível perceber a proximidade das chamas em relação à zona residencial.

“Sim… é a minha casa. O meu condomínio. O meu lar!”, começa por escrever Susana Dias Ramos na publicação.

A comentadora fez questão de tranquilizar quem a contactou depois de ver as imagens: “Sim… estamos bem. Todos bem.” Mas as palavras seguintes deixam perceber a dimensão do que viveu: “Respondendo às milhares de mensagens que me enviaram. Foi o inferno. O inferno.”

Veja aqui o vídeo do momento assustador que Susana Dias Ramos viveu:

O fogo chegou ao Vale Pisão

O incêndio deflagrou durante a tarde de terça-feira, 22 de setembro, em Água Longa, no concelho de Santo Tirso.

O alerta foi dado às 15h08 e a rápida progressão das chamas levou à evacuação da urbanização do Vale Pisão pelas 16h37. A Estrada Nacional 105 também chegou a ser cortada.

Durante a tarde, chegaram a estar mobilizados sete meios aéreos, além de dezenas de viaturas e centenas de operacionais. Pelas 20h20, segundo informação divulgada pela Lusa, estavam no terreno 276 operacionais apoiados por 86 viaturas.

A situação agravou-se ao início da noite, quando o fogo mudou de direção e avançou em direção à Agrela, aproximando-se também da zona industrial de Lanço Grande e de áreas habitacionais.

As condições no terreno dificultaram o combate. O comandante dos Bombeiros de Santo Tirso apontou o vento, a carga combustível e a dificuldade dos acessos como alguns dos principais obstáculos às operações

Apesar do cenário que descreve como “o inferno”, Susana Dias Ramos deixou também uma palavra de agradecimento a quem esteve no terreno. “Graças à valentia da comunidade, nenhuma casa se perdeu", disse. E acrescentou: "Obrigada aos bombeiros que seguem incansáveis até agora… quase 20 horas depois.”

A mensagem é acompanhada por várias imagens do fogo, algumas delas particularmente impressionantes, nas quais as chamas parecem estar muito próximas das habitações.

A ocorrência mobilizou um dispositivo de grandes dimensões durante toda a noite. Uma bombeira ficou ferida na sequência de uma queda e foi transportada para o Hospital de São João. O incêndio entrou em resolução às 04h50 desta quarta-feira, tendo sido dado como dominado pelas autoridades.

Susana Dias Ramos acusa: “É Terrorismo!”

É, no entanto, a parte final da publicação que está a gerar maior atenção. Depois de agradecer à comunidade e aos bombeiros, Susana Dias Ramos deixa uma acusação contundente: "E não… não foi um fogo florestal. É TERRORISMO!”

A comentadora apresenta assim a sua interpretação sobre a origem do incêndio.

Até ao momento, porém, não há confirmação oficial, nas fontes consultadas, de que o fogo tenha tido origem criminosa ou de que esteja a ser investigado como um ato de terrorismo. As informações divulgadas pela proteção civil e pela imprensa descrevem a ocorrência como um incêndio que começou numa zona de mato em Água Longa e que se propagou, ameaçando a zona habitacional do Vale Pisão.

Por isso, a acusação deve ser atribuída à própria Susana Dias Ramos e não apresentada como uma conclusão sobre a origem do incêndio.

Uma noite que deixou marcas

As imagens partilhadas pela comentadora ajudam a perceber o ambiente vivido pelos moradores. De um lado, as habitações e o espaço residencial. Do outro, uma frente de fogo que, impulsionada pelas condições no terreno, chegou a obrigar à retirada de moradores.

Durante a noite, o fogo chegou a ter duas frentes ativas e, pelas 22h45, ainda mantinha uma frente ativa, segundo os bombeiros.

Ao início da manhã desta quarta-feira, a situação estava já dominada, embora ainda permanecessem meios no terreno.

Não houve registo de empresas ou infraestruturas danificadas, segundo o comandante dos Bombeiros de Santo Tirso. Para Susana Dias Ramos, contudo, aquelas horas ficarão inevitavelmente associadas ao medo de ver as chamas aproximarem-se de casa.