O truque básico da caixa de ovos que põe qualquer um a fazer sushi

Para os verdadeiros amantes de sushi, nada sabe melhor do que esta iguaria japonesa nos dias quentes. E a melhor parte? Pode fazê-la em casa, sem precisar dos utensílios tradicionais do Japão.

O criador de conteúdos @rvbengarcia partilhou no Instagram um truque genial para fazer sushi de forma rápida e quase profissional. A ideia é simples e prática:

Comece por cortar as divisórias do meio da caixa de ovos. Em seguida, forre a parte interior (onde encaixam os ovos) com película aderente. Depois, coloque uma camada fina de salmão nesses espaços, seguida de abacate (ou outro ingrediente a gosto), uma colher de queijo creme tipo Philadelphia, arroz de sushi e, por fim, a alga nori.

Para finalizar, cubra novamente com película aderente, vire a caixa ao contrário sobre um prato ou tábua. Retire a película e já está. Espreite como se faz no vídeo abaixo: