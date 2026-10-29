AVC: INEM regista 26 casos suspeitos por dia e alerta para os sinais que não deve ignorar

Fonte: lusa

O INEM registou mais de 6.700 casos suspeitos de acidente vascular cerebral (AVC) entre janeiro e outubro deste ano, uma média de 26 por dia. O instituto alerta para a importância de ligar para o 112 assim que surgem sintomas suspeitos, uma vez que as primeiras horas são determinantes para o sucesso do tratamento.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou mais de 6.700 casos suspeitos de acidente vascular cerebral (AVC) este ano, uma média de 26 situações por dia, números que têm vindo a aumentar desde 2024.

Quantos casos suspeitos de AVC foram registados em 2026?

“Entre 01 de janeiro e 15 de outubro, o INEM sinalizou 6.714 utentes com sinais e sintomas de AVC, correspondendo a uma média de cerca de 790 casos por mês, ou seja, aproximadamente 26 por dia”, adiantou o instituto à Lusa, na data em que se assinala o Dia Mundial do AVC.

Em causa está uma das principais causas de morte em Portugal que se deve a uma rápida perda da função neurológica, causada pela interrupção do fornecimento de sangue ao cérebro devido a um fenómeno isquémico (obstrução de uma artéria) ou hemorrágico (rompimento de uma artéria).

Quem são as pessoas mais afetadas pelos casos suspeitos de AVC?

De acordo com os dados do INEM, mais de metade dos casos registados em 2026 (52%) corresponderam a mulheres e a média de idade das situações suspeitas de AVC foi de 77 anos, com a faixa entre os 70 e os 89 anos a representar 54,8% do total.

Lisboa, com 1.019 ocorrências, e Porto (1.014) foram os distritos com maior número de suspeitas encaminhadas para a Via Verde do AVC - o protocolo de emergência criado para garantir o socorro rápido e a prioridade às vítimas -, seguindo-se Aveiro (437), Setúbal (418) e Braga (398).

Os casos suspeitos de AVC estão a aumentar em Portugal?

Nos últimos anos, o número de ativações da Via Verde do AVC no pré-hospitalar foi de 6.876 em 2022, 8.796 em 2023, 7.886 em 2024 e 9.490 em 2025.

O INEM salientou que a média mensal de 790 suspeitas de AVC este ano reflete o “reforço da capacidade de identificar e sinalizar casos suspeitos”, na sequência da formação contínua dos profissionais e da consolidação dos processos de triagem e de registo clínico.

“Traduzem um sistema mais sensível na deteção precoce destas situações e não correspondem necessariamente a um aumento da incidência de AVC”, salvaguardou o instituto que assegura o socorro pré-hospitalar.

Porque é importante ligar para o 112 logo que surgem sintomas?

De acordo com o INEM, em 34% dos casos, passaram menos de 60 minutos entre o início dos sintomas e a criação da ocorrência nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a hora de início dos sintomas foi registada em 72% das situações.

“Estes dados reforçam a necessidade de continuar a sensibilizar a população para a importância de ligar para o 112 logo que surgem sintomas suspeitos”, alertou o INEM, salientando que, sempre que possível, é fundamental indicar aos profissionais do CODU a hora em que os sintomas começaram, informação que é relevante para a avaliação e orientação do utente.

O instituto realçou ainda que as primeiras horas após o início dos sintomas são determinantes para o sucesso do tratamento, uma vez que é nesse período que podem ser aplicadas as terapêuticas mais eficazes.

“O acionamento precoce dos meios de emergência médica permite realizar uma triagem adequada e encaminhar rapidamente o utente para as unidades hospitalares mais diferenciadas”, referiu.

Quais são os principais sinais de alerta de um AVC?

Os principais sinais de alerta são frequentemente identificados através dos “3 F”: fala (dificuldade em falar), face (desvio da face ou da boca) e força (perda de força no braço ou na perna).

Como se pode prevenir um AVC?

A prevenção do AVC passa pela adoção de estilos de vida saudáveis, através da prática regular de exercício físico, evitar o consumo de tabaco e controlo rigoroso de doenças como a hipertensão arterial, a diabetes e as arritmias cardíacas, adiantou o INEM.

Associação pede plano nacional de reabilitação para sobreviventes de AVC

Esta semana, a associação Portugal AVC apelou à criação urgente de um plano nacional de reabilitação dos sobreviventes, para garantir o acesso equitativo a cuidados de reabilitação atempados, coordenados e de qualidade em todo o país.