Ficamos de queixo caído com esta camisola da Adidas a 23 euros na Amazon

Há peças que se tornam essenciais no guarda-roupa de inverno, e esta sweat da Adidas é uma delas.
IOL
Hoje às 15:31

Quem precisa de umas UGG quando temos estas botas a 25 euros?

Ficamos de queixo caído quando vimos esta sweat da Adidas disponível na Amazon por apenas 23,66 euros, com um desconto de 41% sobre o preço original de 40 euros. Com uma avaliação média de 4,6 em 5 estrelas baseada em quase 3 mil opiniões, esta peça junta tudo o que se procura: estilo, conforto e qualidade, sem pedir um investimento grande. E é fácil perceber porque é que se tornou tão popular entre quem quer uma camisola versátil que funciona tanto para o dia a dia como para momentos mais descontraídos.

O modelo apresenta um corte clássico com gola redonda, ombros descaídos, punhos e bainha canelados, e um acabamento traseiro ligeiramente mais curto. O interior aveludado garante conforto e calor, perfeito para estes meses mais frios. Quem já a usa destaca sobretudo a suavidade e a sensação envolvente da camisola. Há quem diga que é "confortável e quentinha", quem garanta que "é muito aconchegante, já comprei em três cores diferentes porque é muito confortável e fica muito bem" e quem elogie o facto de ser "bonita e quente, assenta muito bem e o preço é mais acessível do que em lojas de desporto generalistas".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

