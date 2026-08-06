Nesta ilha grega há férias grátis para quem ajudar a cuidar dos gatos de rua

Quem disse que umas férias têm de ser passadas apenas na praia? Na ilha grega de Syros, há uma proposta diferente que está a conquistar os amantes de animais de todo o mundo: trocar algumas horas do dia a cuidar de gatos de rua por uma experiência única numa das ilhas mais bonitas do Mar Egeu.

A iniciativa é da associação Syros Cats, que lançou um programa de voluntariado flexível para quem deseja passar férias na ilha e, ao mesmo tempo, contribuir para o bem-estar dos centenas de gatos que vivem nas ruas.

Ao contrário dos programas tradicionais de voluntariado, esta experiência foi pensada para quem quer desfrutar das férias sem abdicar de algum tempo para fazer a diferença. Graças a uma parceria entre a Syros Cats e a agência local Astraeus Holidays, os visitantes podem organizar facilmente a viagem, o alojamento e os transportes, escolhendo depois quanto tempo pretendem dedicar ao voluntariado.

A associação deixa claro que não é necessário passar um mês inteiro a trabalhar. Cada pessoa pode colaborar durante o tempo que desejar, conciliando a ajuda aos animais com dias de descanso, praia e descoberta da ilha.

O que pode fazer como voluntário?

No primeiro dia, os participantes deste programa de voluntariado são recebidos pela equipa da associação para um pequeno-almoço informal, onde conhecem o espaço, os gatos residentes e as diferentes tarefas disponíveis.

Depois, cada voluntário escolhe a forma como prefere ajudar.

As opções incluem:

Escovar e dar mimos aos gatos

Socializar gatinhos para facilitar futuras adoções

Ajudar na limpeza dos espaços onde vivem gatos com necessidades especiais

Alimentar cerca de 100 gatos nas estações de alimentação espalhadas pela ilha

Apoiar trabalhos de jardinagem e manutenção

Colaborar em projetos criativos ou de costura

A ideia do projeto é adaptar as tarefas às capacidades e preferências de cada visitante, permitindo que continue a aproveitar tudo o que Syros tem para oferecer.

Nem tudo é glamour, mas vale muito a pena

A própria associação faz questão de avisar que o trabalho não é propriamente luxuoso. "Os nossos gatos nem sempre são agradecidos e este é um ambiente semelhante ao de uma quinta", brinca a Syros Cats.

Por isso, recomenda-se levar roupa confortável e velha, repelente de insetos, chapéu e protetor solar durante os meses mais quentes. Tal como acontece em várias ilhas gregas, os gatos fazem parte do cenário de Syros. Muitos vivem nas ruas e dependem do trabalho diário de voluntários para receber alimentação, cuidados veterinários e carinho.

É precisamente esse trabalho que a associação procura reforçar durante todo o ano, convidando turistas a dedicarem algumas horas da sua viagem à causa animal.

Além de proporcionar uma experiência diferente, a iniciativa permite conhecer a comunidade local, contactar com outros voluntários internacionais e descobrir uma das ilhas mais autênticas da Grécia.

Para quem acredita que as melhores viagens são aquelas que deixam uma marca, tanto em quem viaja como em quem é ajudado, esta poderá ser uma das experiências mais especiais para as próximas férias.