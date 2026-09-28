De 304,95€ para 192,64€: este tablet grande com caneta e capa incluídas está com desconto

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Quem procura um tablet para ver séries, ler, estudar ou trabalhar sabe que o tamanho do ecrã faz toda a diferença. Este tablet da RebotAi tem um ecrã de 12,2 polegadas, bem maior do que o habitual nos modelos de 10 polegadas, e está agora com um desconto de 37% na Amazon: custa 192,64€, menos 112,31€ do que os 304,95€ do preço recomendado.

Já inclui tudo o que é preciso para começar a usar, com uma capa, uma caneta para escrever e desenhar no ecrã e um protetor de ecrã já colocado.

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Um ecrã grande, nítido e fluido

O ecrã de 12,2 polegadas tem uma resolução de 2,4K, o que significa imagens muito nítidas, e uma taxa de atualização de 90 Hz, ou seja, a imagem é renovada 90 vezes por segundo, tornando o deslizar entre páginas e menus visivelmente mais suave.

O tamanho faz diferença em tarefas do dia a dia: um utilizador conta que usa este tablet para ler partituras e que "se nota muito" em comparação com os modelos de 9 ou 10 polegadas. Outra compradora resume que a imagem "vê-se muito nítida, ideal para ver séries ou ler", e o brilho ajusta-se automaticamente consoante a luz do ambiente.

Rápido, com espaço de sobra para tudo

Com o sistema Android 16 e um processador de oito núcleos, o tablet corre as aplicações habituais sem atrasos, desde plataformas de séries e filmes a redes sociais e aplicações de estudo.

Tem 256 GB de armazenamento, que podem ser alargados até 1 TB com um cartão de memória (vendido à parte), e 6 GB de memória de funcionamento, que o sistema consegue estender até 32 GB com memória virtual. Uma compradora que vem de um iPad garante que "funciona muito bem" e que a rapidez e a fluidez são "incríveis", e outro utilizador, que o ofereceu à filha, conta que ela está encantada e que adora jogar no tablet.

Bateria para o dia inteiro e som envolvente

A bateria de 10.000 mAh, uma capacidade grande para um tablet, permite cerca de cinco horas de vídeo em streaming ou treze horas de leitura, e carrega depressa através do porto USB-C. "Oferece uma autonomia fantástica e permite usá-lo durante todo o dia sem preocupações com o carregador", resume um comprador.

O som também surpreende: os quatro altifalantes criam um som que outro utilizador descreve como "envolvente". Apesar do ecrã grande, o aparelho pesa apenas 590 gramas, tem 7,2 milímetros de espessura e resiste a salpicos, graças à certificação IP54.

Tudo incluído na caixa

Este modelo já traz uma capa elegante, uma caneta com pontas táteis que não precisa de ser carregada, um cabo de carregamento USB-C e um protetor de ecrã já colocado, sem ser preciso comprar mais nada. Uma utilizadora considera a caneta "muito útil para tomar notas", e há ainda desbloqueio facial, duas câmaras (5 MP à frente e 16 MP atrás), Wi-Fi e Bluetooth para ligar fones, ratos ou teclados.

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