Vem com capa, rato e teclado: o tablet ideal para estudar e ver séries caiu para os 100 euros

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O tablet K16 da SKYEGG tornou-se um dos modelos mais populares na Amazon entre quem procura um equipamento acessível, reunindo uma classificação de 4,5 em 5 estrelas. Está atualmente disponível por 109,99€, após um desconto de 45%, e chega com Android 15 otimizado com Gemini AI, que ajuda a tornar a utilização mais fluida ao gerir as aplicações de forma inteligente. Nas avaliações da plataforma, os utilizadores destacam sobretudo a relação qualidade-preço: "Este tablet vem com um bom número de acessórios, capa, teclado, rato e protetor de ecrã... funciona com agilidade e é simples de usar".

Um dos seus principais atrativos é o conjunto de acessórios incluídos, que permite utilizá-lo como um pequeno computador portátil para escrever, navegar na Internet ou trabalhar. O tablet oferece espaço suficiente para guardar fotografias, vídeos, aplicações e documentos, podendo ainda aumentar a capacidade de armazenamento com um cartão de memória, caso seja necessário. Além disso, consegue executar várias tarefas do dia a dia de forma fluida, como estudar, consultar o e-mail, participar em videochamadas ou editar documentos.

O ecrã de 10,1 polegadas oferece uma imagem nítida e cores vivas, sendo ideal para ver filmes, séries e vídeos nas plataformas de streaming mais populares. Segundo um comprador, "o ecrã é nítido e brilhante... e a bateria dura um dia inteiro de utilização sem problemas", o que faz deste tablet uma boa opção para quem passa várias horas longe da tomada.

O acabamento em metal dá-lhe um aspeto mais robusto e agradável ao toque, enquanto a ligação Wi-Fi permite navegar na Internet, assistir a conteúdos e fazer videochamadas com maior estabilidade. Conta ainda com duas câmaras, uma frontal e outra traseira, úteis para chamadas de vídeo, aulas online ou fotografias ocasionais.

Para quem procura um tablet económico para entretenimento, estudo ou trabalho, este modelo apresenta-se como uma opção equilibrada. Como resume outro utilizador: "Um tablet económico que me surpreendeu pela positiva... tem um bom acabamento e uma boa autonomia, sem dúvida um equipamento recomendável".

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