Tablet que faz de computador portátil é a decisão financeira inteligente de setembro

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Há compras que parecem pequenas até começarmos a perceber quantas necessidades conseguem resolver. Um tablet é uma delas. Para ver séries no sofá, acompanhar uma aula, responder a emails ou simplesmente navegar na internet, já é suficientemente prático. Mas quando lhe juntamos um teclado e um rato, a história muda.

É precisamente essa versatilidade que encontramos neste BIRDCLAW P11 Pro, um tablet de 11 polegadas que chega acompanhada de teclado Bluetooth, rato, caneta ótica e capa protetora. Neste momento, aparece na Amazon por 182,96 euros, menos quase 20% face ao preço recomendado de 223,63 euros.

E é fácil perceber o apelo: em vez de comprar um tablet para uma coisa e um computador portátil para outra, temos aqui um equipamento que procura ocupar os dois espaços, uma decisão ideal para a época de regresso às aulas e ao trabalho.

Tablet quando queremos simplicidade, portátil quando precisamos de trabalhar

É provavelmente esta a característica que mais muda a experiência.

Sem teclado, temos um tablet convencional de 11 polegadas, fácil de usar para consumo de conteúdos, navegação, aulas ou entretenimento. Quando precisamos de escrever mais, basta ligar o teclado Bluetooth incluído e temos uma configuração muito mais próxima da de um pequeno computador.

Também vem com rato, lápis ótico e capa protetora, pelo que não é necessário começar imediatamente a acrescentar acessórios ao preço final.

Não significa que substitua todos os computadores portáteis, e não seria correto prometê-lo. Mas, para quem procura um equipamento versátil para tarefas quotidianas e para crianças, a possibilidade de alternar entre formatos pode ser uma vantagem financeira bastante concreta.

11 polegadas para levar para todo o lado

O ecrã tem 11 polegadas e resolução de 1920 × 1200 pixels, com painel IPS. A ficha do produto indica ainda uma taxa de atualização de 120 Hz e dois altifalantes estéreo.

Na prática, é um tamanho que procura equilibrar espaço de visualização e portabilidade: suficientemente grande para trabalhar ou ver conteúdos com conforto, mas sem chegar às dimensões de um portátil tradicional.

Android 16 e Gemini AI

A P11 Pro vem equipada com Android 16 e integração com Gemini AI, segundo a informação disponibilizada pelo fabricante. A conectividade inclui Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

No interior encontramos um processador Unisoc T7250 octa-core, com 128 GB de armazenamento interno.

A memória anunciada de 48 GB merece uma explicação: não são 48 GB de RAM física. A própria descrição esclarece que são 8 GB de memória física + 40 GB de memória virtual. O armazenamento pode ainda ser expandido através de cartão TF até 2 TB.

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