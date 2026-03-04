Substitua o portátil por menos de 170€: Conheça o tablet que já traz teclado e rato incluídos

Este artigo pode conter links afiliados*

O Blackview MEGA 2 surge como uma opção robusta para quem procura um ecrã generoso sem gastar muito, contando com uma classificação média de 4,5 estrelas na Amazon. O grande destaque é o seu ecrã de 12 polegadas com tecnologia de 120Hz, o que garante que a navegação e o movimento das imagens sejam muito mais fluidos do que nos modelos convencionais. Por 161,48€, este modelo já oferece o sistema Android 15, assegurando compatibilidade com as aplicações mais recentes e uma gestão de dados mais segura.

No que toca ao desempenho, os 24GB de RAM permitem que abra várias aplicações ao mesmo tempo sem que o aparelho bloqueie ou fique lento. Além disso, a bateria de 9000 mAh é de "longa duração", o que na prática significa que aguenta um dia inteiro de uso intensivo sem precisar de carga. Para quem precisa de estar sempre ligado, ele suporta 4G LTE (pode colocar um cartão SIM para ter internet na rua) e WiFi 5G, que é a ligação sem fios mais rápida disponível para casa.

O grande diferencial é o facto de este ser um kit completo. Ao contrário de outras marcas onde tem de comprar tudo à parte, aqui já recebe o teclado, o rato e a caneta na caixa, transformando o tablet num pequeno computador num instante. Como dizem os utilizadores, é "muito prático e versátil", ideal para responder a e-mails, editar documentos ou simplesmente ver um filme com o som envolvente das suas quatro colunas integradas.

Vale a pena a compra?

Se o seu orçamento ronda os 160€ e precisa de um ecrã grande e de qualidade, dificilmente encontrará melhor negócio. A inclusão de todos os acessórios e a potência da memória tornam-no numa ferramenta de trabalho e lazer muito competente. É a escolha inteligente para quem quer as funções de um topo de gama, mas prefere pagar um valor justo pela tecnologia.

