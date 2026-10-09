Tablet com teclado, rato e capa custa agora menos de 100 euros na Amazon

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Com o outono a trazer as noites mais longas e o regresso às rotinas de estudo e de trabalho, um tablet é daqueles aparelhos que acabam por ter utilidade em casa de toda a gente, seja para ver uma série no sofá ou para levar em viagem.

O tablet Android SKYEGG K13 está mais barato na Amazon e pode ser adquirido neste momento por 99,99€, menos 39% face ao preço original de 164,99€. O anúncio indica tratar-se de uma oferta por tempo limitado. Tem 4,4 estrelas de avaliação média em 390 avaliações.

Já vem com teclado, rato e capa

Um dos pontos fortes do aparelho é o que vem na caixa: além do tablet, inclui um teclado Bluetooth, um rato sem fios e uma capa protetora, o que permite usá-lo para estudar ou trabalhar desde o primeiro dia. Uma compradora destaca que é um dos tablets mais completos e com mais acessórios que viu, e outro cliente conta que o pacote chegou bem protegido, com o aparelho novo e selado.

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Ecrã de 10 polegadas e Android 15 com Gemini

O tablet tem um ecrã de 10,1 polegadas, de tamanho suficiente para ver séries, ler ou acompanhar uma aula online, e é compatível com a reprodução em alta definição de conteúdos das plataformas de streaming.

Funciona com a versão mais recente do sistema Android, que inclui o assistente de inteligência artificial Gemini, e tem duas câmaras, uma na frente e outra atrás, para videochamadas e fotografias do dia a dia.

Entre os compradores, uma utilizadora escreve que é rápido e fácil de usar, e outro cliente diz que o sistema arrancou com fluidez desde o primeiro momento. Há ainda quem o considere mais do que suficiente para ver filmes, séries, jogar e usar as redes sociais, e quem o tenha comprado para a mãe ver séries e YouTube e ficado satisfeito.

Memória expansível e boa companhia para viajar

O aparelho tem 64 GB de armazenamento, que podem ser alargados até 2 TB com um cartão microSD. É uma ajuda para quem gosta de descarregar filmes e séries antes de viajar, e foi isso mesmo que fez um comprador, que escolheu o tablet para evitar levar um portátil mais pesado e ver filmes no avião ou no comboio.

Com o preço abaixo dos 100 euros e os acessórios incluídos, quem procura um tablet para o entretenimento, os estudos ou as viagens tem aqui uma opção a considerar.

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