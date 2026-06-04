O preço deste tablet caiu a pique e agora custa pouco mais de 70€

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Este tablet estava a ser vendido por mais do dobro. Agora está disponível na Amazon por 75,99€. Para perceber se vale a pena, fomos ver o que oferece.

O que tem dentro:

20GB de RAM - São 6GB físicos mais 14GB de expansão virtual. Na prática, significa que consegue ter várias aplicações abertas ao mesmo tempo sem o tablet abrandar.

128GB de armazenamento, expansível até 1TB - Espaço para fotos, aplicações e ficheiros. Se precisar de mais, basta inserir um cartão MicroSD.

Ecrã de 10,1 polegadas com certificação Widevine L1 - Esta certificação pode não dizer nada à maioria das pessoas, mas é ela que permite ver Netflix, Disney+ ou Prime Video em alta definição. Sem ela, o streaming fica em qualidade inferior.

WiFi 6 - A versão mais recente do WiFi doméstico. Mais estável e mais rápido, especialmente em casas com muitos dispositivos ligados ao mesmo tempo.

Bateria de 6000mAh - Suficiente para um dia de uso moderado sem precisar de carregar. Inclui capa protetora na caixa.

Android 14 - O sistema operativo mais recente da Google, com melhorias de segurança e desempenho face a versões anteriores.

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A opinião de quem já o tem em casa

Com 4,4 estrelas em mais de 370 avaliações na Amazon, a tendência é positiva. Há quem refira que "a bateria dura bem" e que já comprou vários para a família sem problemas. Do lado do desempenho, os comentários destacam que os 20GB de RAM "fazem mesmo diferença no dia a dia", com o tablet a aguentar bem várias aplicações em simultâneo e o streaming sem quebras. Em termos gerais, os compradores descrevem-no como um "tablet grande e de qualidade" que cumpre para uso escolar, streaming e trabalho com documentos.

Vale a pena?

Para quem quer um tablet funcional sem gastar muito, o K13 cumpre. Não é para edição de vídeo nem jogos pesados, mas para estudar, ver séries ou trabalhar com documentos, as especificações estão acima do que seria de esperar a este preço.

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