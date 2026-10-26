«Muito completo e rápido»: o tablet que vem com teclado, rato, capa e película por 101 euros

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Um tablet pode dar muito jeito: para ver os e-mails nos transportes, para levar em viagem, ou para ver uma série quando o computador e a televisão estão ocupados por outros familiares. Mas gastar 300 ou 400 euros num aparelho destes não está ao alcance de muita gente. Por isso, hoje trazemos uma sugestão bem mais em conta: o tablet de 10 polegadas da SUAAT, que quem já comprou descreve como «muito versátil» e com «uma excelente relação qualidade-preço». Tem 5 estrelas em 5 na Amazon.

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O que pode encontrar neste tablet

Ecrã de 10 polegadas: é um tamanho confortável para ver séries, ler notícias ou usar as redes sociais. A diagonal do ecrã é semelhante à de uma folha A5, o que o torna fácil de transportar e de utilizar.

Android 15: é o sistema do tablet, tal como o Windows é o do computador. O 15 é a versão mais recente, o que significa que está atualizado e que funciona com as aplicações que já conhece do telemóvel, como o YouTube, o Netflix ou o Gmail.

Processador de oito núcleos: o processador é a parte do tablet que executa as tarefas e processa a informação. Ter oito núcleos significa que consegue tratar de várias tarefas em simultâneo, o que contribui para que as aplicações abram e funcionem com fluidez.

8 GB de memória RAM: a RAM é a memória de trabalho do tablet, que permite manter várias aplicações abertas ao mesmo tempo. Quanto maior for, mais fluida tende a ser a utilização. O anúncio refere 22 GB, mas 8 GB correspondem à memória física. Os restantes 14 GB são memória virtual, que aproveita parte do espaço de armazenamento do tablet.

128 GB de armazenamento: é o espaço onde ficam as fotografias, os vídeos, as aplicações e os ficheiros. Dá para guardar muita coisa e, se não chegar, pode juntar um cartão de memória, como os das máquinas fotográficas.

Wi-Fi e Bluetooth: o Wi-Fi liga o tablet à internet de casa ou à de um café. O Bluetooth liga-o, sem fios, a auscultadores, colunas ou ao teclado.

Entrada USB-C: é a ficha de carregamento, igual à da maioria dos telemóveis atuais. Se já tem um carregador desse tipo, pode usá-lo também neste tablet.

Duas câmaras (8 e 5 megapíxeis) e GPS: dá para fazer videochamadas e tirar fotografias. O GPS permite usar mapas, por exemplo, numa viagem.

Ecrã dividido: permite ter duas aplicações abertas ao mesmo tempo, lado a lado. Por exemplo, ver um vídeo de um lado e escrever notas do outro.

Espelhamento de ecrã (Miracast): é uma função que permite mandar o que está no tablet para uma televisão compatível, sem cabos. Serve para ver fotografias das férias ou um filme no ecrã grande.

Widevine L1: Para quem precisa de um tablet para ver séries, ler ou tratar do correio eletrónico, sem gastar centenas de euros, esta pode ser uma boa oportunidade. Quem

Para quem precisa de um tablet para ver séries, ler ou tratar do correio eletrónico, sem gastar centenas de euros, esta pode ser uma boa oportunidade. Quem já o comprou descreve-o como «completo, prático» e a «funcionar mesmo bem», e há quem diga que «não tem nada de negativo a apontar». Outro comprador resume: «o preço é ótimo».

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