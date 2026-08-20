Ecrã grande, bateria longa e 128 GB: este tablet custa menos de 80€

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador tipo Dyson que já é "Escolha da Amazon" está agora abaixo dos 100€

Este aspirador robot é ideal para quem tem animais de estimação e está a menos de 90€

Escolha da Amazon: esta torre de tomadas ocupa muito menos espaço e está a substituir as velhas extensões

O smartwatch mais vendido da Amazon é da Xiaomi e custa menos de 30€

Encontrar um tablet que sirva tanto para trabalhar como para o lazer, sem gastar muito, nem sempre é fácil. É essa a proposta deste tablet da UBDXBD, que corre com Android 15 e um processador Octa-Core, garantindo fluidez mesmo com várias aplicações abertas ao mesmo tempo. Está atualmente disponível por 77,24€.

Adquira o tablet na Amazon por 77,24€

Um ecrã grande e um desbloqueio rápido

O ecrã de 10,1 polegadas deste aparelho é suficientemente grande para ler documentos com conforto ou ver conteúdos multimédia sem esforço para a vista. O desbloqueio é feito por Face ID, o que evita ter de introduzir códigos manualmente sempre que se pega no tablet.

128 GB de armazenamento, expansível até 1 TB

Este modelo vem com 128 GB de memória interna, suficiente para guardar fotografias, vídeos e documentos sem restrições, e aceita ainda cartões de memória até 1 TB para quem precisar de mais espaço. A ligação Wi-Fi de banda dupla garante maior estabilidade em videochamadas, aulas online ou streaming.

Câmaras funcionais e bateria de longa duração

A câmara frontal, de 5 MP, é adequada para videochamadas, e a traseira, de 8 MP, permite fotografar documentos com boa definição. O destaque vai para a bateria, que assegura várias horas de utilização contínua, tornando este tablet uma boa opção para quem passa largos períodos fora de casa.

Ligações completas para o dia a dia

Com Bluetooth integrado, é possível ligar auriculares ou teclados sem fios com facilidade, mantendo ainda a entrada de 3,5 mm para quem prefere auriculares com fio. A certificação GMS garante acesso direto à Play Store e às aplicações habituais da Google. Por 77,24€, este conjunto de funcionalidades torna-o uma escolha equilibrada para quem procura um tablet completo sem um investimento elevado.

Adquira o tablet na Amazon por 77,24€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.