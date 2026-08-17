Trabalho, estudo e streaming num só aparelho: este tablet custa menos de 76€

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Este tablet da UBDXBD foi feito para acompanhar o dia todo, seja a trabalhar, a estudar ou só a relaxar. Tem Android 15 e um processador Octa-Core T30, o que garante fluidez mesmo com várias aplicações abertas ao mesmo tempo.

O ecrã de 10,1 polegadas é confortável para ler ou ver uma série sem cansar a vista. E com o Face ID, basta olhar para o ecrã para o desbloquear, sem perder tempo a digitar códigos.

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Espaço para guardar tudo, sem andar a apagar fotos

Quem já passou pelo aborrecimento de ter de escolher entre guardar fotos novas ou desinstalar uma aplicação sabe o quanto o armazenamento pesa no dia a dia. Este produto vem com 128 GB internos, o que dá margem de sobra para fotografias, vídeos e documentos sem grandes preocupações. E, para quem gosta de ter ainda mais folga, aceita cartões de memória até 1 TB, o que praticamente elimina a hipótese de ficar sem espaço. A ligação Wi-Fi de banda dupla (2,4 e 5G) também ajuda a manter tudo estável, quer seja numa videochamada de trabalho, numa aula online ou só a fazer scroll nas redes sociais.

Câmaras para o essencial e bateria que aguenta o dia

Ninguém compra um tablet destes à espera de uma câmara profissional, mas é sempre bom que cumpra o essencial. A câmara frontal de 5 MP dá conta do recado em videochamadas, e a traseira de 8 MP serve bem para tirar uma foto rápida a um documento ou digitalizar algo com alguma nitidez. O ponto mais forte está provavelmente na bateria: com 6000 mAh, este aparelho aguenta várias horas de uso contínuo, o que é particularmente útil para quem o leva para fora de casa e não quer andar preso a uma tomada. O GPS integrado e a porta USB-C fecham o conjunto de funcionalidades pensadas para o uso diário.

Ligações sem complicações e acesso às aplicações habituais

Ter Bluetooth integrado pode parecer um detalhe menor, mas faz toda a diferença quando se quer ligar uns auriculares sem fios ou um teclado externo sem andar a lidar com cabos. Este modelo mantém também a entrada de 3,5 mm para quem ainda prefere auriculares com fio, e conta com certificação GMS, o que significa acesso direto à Play Store e a todas as aplicações Google já conhecidas. Por 75,99€, é um conjunto que cobre praticamente tudo o que se pede a um tablet de uso diário, sem obrigar a gastar muito mais por isso.

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