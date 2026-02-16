De mais de 300 euros para menos de 100: este tablet faz de portátil e vem com teclado e rato

Este artigo pode conter links afiliados*

Há momentos em que tudo o que precisamos é de um ecrã maior do que o telemóvel, mas sem o peso (nem o preço) de um portátil. Para estudar, trabalhar fora de casa, responder a emails no sofá ou ver séries na cama, um tablet pode ser a solução perfeita. E quando aparece um modelo que passou de mais de 300 euros para menos de 100, isso precisa de ser dito (mas, atenção, a oferta tem data limite).

Este tablet com Android 15 não vem sozinho: inclui teclado, rato, capa dobrável, carregador e cabo de dados. Na prática, transforma-se numa pequena estação de trabalho portátil pronta a usar.

Logo à partida, o desempenho surpreende para a faixa de preço. Equipado com processador Octa-Core e o mais recente Android 15, promete arranques mais rápidos, navegação fluida e uma gestão inteligente que se adapta aos hábitos de utilização. Traduzindo: menos tempo à espera, mais tempo a fazer o que interessa, seja trabalhar, estudar ou simplesmente navegar nas redes sociais.

Outro ponto forte está na memória. Com 30GB de RAM e 64GB de armazenamento interno (expansível até 2TB com cartão microSD), há espaço para aplicações, fotografias, vídeos, ebooks e ficheiros de trabalho sem aquela sensação constante de “armazenamento quase cheio”. Para quem gosta de guardar tudo, das séries descarregadas às fotografias das férias, é uma tranquilidade extra.

O ecrã de 10 polegadas com resolução 1280x800 IPS oferece uma experiência confortável para leitura, videochamadas ou maratonas de streaming. E graças à tecnologia Widevine L1, é possível aceder a conteúdos em alta definição nas principais plataformas, garantindo imagem nítida e reprodução fluida. Em casa ou em viagem, o tamanho é equilibrado: suficientemente grande para trabalhar, suficientemente compacto para transportar na mochila.

Na conectividade, também não fica atrás. Compatível com WiFi 6 (2.4G + 5G) e Bluetooth 5.0, permite ligações rápidas e estáveis, seja para transferir ficheiros, ligar auriculares sem fios ou conectar o teclado incluído. Tudo funciona de forma simples e sem complicações técnicas, exatamente o que se procura num equipamento para o dia a dia.

Para chamadas de vídeo, fotografias rápidas ou até digitalizar documentos, conta com câmara dupla (5MP + 8MP), mais do que suficiente para as necessidades quotidianas. Já a bateria foi pensada para acompanhar dias longos, reduzindo a necessidade de andar constantemente à procura de uma tomada.

Mas o verdadeiro argumento de venda está no conjunto. Ao incluir teclado, rato e capa dobrável, este tablet aproxima-se da experiência de um portátil, mas a uma fração do preço. Pode escrever textos, responder a emails, fazer trabalhos escolares ou organizar documentos com muito mais conforto do que num simples ecrã tátil.

