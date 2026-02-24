Facebook Instagram
Nem conseguíamos acreditar: Este tablet da Lenovo está a menos de 150€

Se procura um tablet para toda a família sem gastar muito, este modelo de 141€ é para si
IOL
Hoje às 09:59

Tablet
Tablet
Foto: Amazon.es
Ficámos boquiabertos quando vimos o preço deste tablet da Lenovo: apenas 141,30€ por um modelo que entrega praticamente tudo o que precisamos. É raro encontrar um equipamento de uma marca tão conceituada a este valor, especialmente com um ecrã de 10,1 polegadas e uma imagem tão nítida. É aquele "achado" ideal para quem quer um ecrã maior e de qualidade para ler, navegar à vontade ou ver séries no sofá sem pensar duas vezes.

Espaço para tudo o que importa e rapidez no uso

Uma das maiores vantagens deste modelo é a liberdade de não termos de apagar nada para ganhar espaço. Com 128 GB de memória, pode guardar todas as suas fotos, documentos e as aplicações que usa diariamente sem qualquer stress. Além disso, o processador garante que tudo flui com naturalidade, permitindo saltar entre as notícias do dia e as redes sociais sem esperas ou paragens. A bateria também acompanha este ritmo: com quase 10 horas de autonomia para vídeo, é a companhia perfeita para as tardes de descanso a ver séries ou para nos entreter durante uma viagem mais longa.

Adquira aqui

lenovo

Som de cinema e detalhes que facilitam a vida

A qualidade do som é outro ponto que surpreende, especialmente num modelo tão acessível. Graças às colunas com tecnologia Dolby Atmos, o áudio é envolvente e cristalino, fazendo toda a diferença quando estamos a ver um filme. O design também não foi deixado ao acaso: é um tablet leve e elegante, com um acabamento metálico que se sente bem na mão. Um detalhe muito prático é o facto de já trazer uma capa de proteção incluída, que ainda serve de suporte para manter o ecrã inclinado enquanto vemos conteúdos, sem termos de gastar mais dinheiro em acessórios.

A opinião de quem já se rendeu

Quem já o tem em casa não poupa nos elogios à excelente relação entre a qualidade e o preço. Com uma classificação de 4,5 estrelas, os utilizadores destacam a nitidez do ecrã e a facilidade de utilização do sistema Android 14, que é muito intuitivo. Como refere um dos compradores, é aquele dispositivo equilibrado que serve tanto para ler um livro digital com conforto como para entreter os mais novos com vídeos educativos. Por menos de 150 euros, este modelo da Lenovo na Amazon é, sem dúvida, uma daquelas oportunidades que raramente aparecem.

Adquira aqui

tablet LENOVO

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

