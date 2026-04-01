"Não temos qualquer queixa a apontar": Este tablet está a pouco mais de 100€ e traz tudo incluído

Este artigo pode conter links afiliados*

Muitas vezes pensamos que um tablet daria imenso jeito, seja para levar numa viagem, para ler um artigo com mais conforto ou para os miúdos estudarem sem terem de carregar o computador às costas. Se tem vindo a adiar esta compra, a oportunidade surgiu agora com este modelo da SKY EGG na Amazon. Quem já o comprou afirma categoricamente que, após semanas de utilização, "não temos qualquer queixa a apontar", destacando que o dispositivo é rápido, tem boa qualidade e cumpre tudo o que promete. Com a promoção atual, o preço baixou para os 109,99 €, o que faz dele, nas palavras dos utilizadores, uma opção de "relação qualidade-preço imbatível".

Compre na Amazon a 109,99€

No campo técnico, o que garante esta satisfação é a combinação de 30 GB de RAM (8 GB base + 22 GB de expansão) e um processador Octa-Core, que permitem uma experiência "super ágil" e sem soluços. Para quem gosta de ver séries ou filmes, o ecrã de 10,1 polegadas oferece uma "imagem nítida e cores vivas", ideal para usar plataformas como a Netflix ou Disney+ em alta definição. Além disso, a bateria de 8000 mAh oferece uma autonomia robusta que, como garantem as avaliações de quem o usa diariamente, "não te deixa ficar mal" e aguenta bem o ritmo de trabalho ou lazer.

O grande trunfo deste negócio é que o tablet já vem equipado com tudo o que é preciso, incluindo teclado, rato, capa e até o protetor de ecrã. Este pacote completo é descrito por quem o comprou como um "autêntico achado", uma vez que evita aquela chatice de ter de gastar dinheiro extra em acessórios essenciais. Como refere um dos testemunhos reais, "não se pode pedir mais, tem tudo" para começar a estudar ou a ver as suas séries preferidas mal o recebe em casa. No entanto, convém não esquecer que, por ser uma oferta flash, este valor de pouco mais de 100 € é temporário. Se o objetivo era encontrar uma solução equilibrada e barata para o dia a dia, esta é uma daquelas janelas de oportunidade que vale a pena aproveitar antes que o preço volte ao normal.

Compre na Amazon a 109,99€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.