Este tablet com ecrã que imita papel está quase a metade do preço durante o Prime Day

Este artigo pode conter links afiliados*

O terror dos ácaros e alérgenos: o aspirador de colchões com luz UV da Hoover caiu para os 73€ no Prime Day

"Uma maravilha no descanso desde o primeiro dia": As cápsulas de magnésio mais vendidas têm desconto na Amazon

O fim do esforço para torcer a esfregona: O famoso balde com pedal da Vileda caiu para os 30€

Há tablets que impressionam nas especificações e decepcionam no uso real. O TCL NXTPAPER 11 Plus é o oposto: foi desenhado para quem passa horas a ler, estudar ou trabalhar e não quer pagar com dores de cabeça no fim do dia. Durante o Prime Day, o pack completo (que já inclui a capa Flipcase e a caneta digital T-Pen) caiu de 304,95€ para 171,55€, um corte direto de 44%.

Um ecrã que imita o papel, sem abrir mão da fluidez

A tecnologia NXTPAPER 4.0 é o argumento central deste modelo: o painel de 11,5 polegadas com resolução 2.2K tem acabamento mate e antirreflexo que reproduz a textura visual do papel, reduzindo drasticamente a luz azul. A taxa de atualização de 120 Hz garante uma navegação completamente fluida — algo que os utilizadores confirmam nas avaliações: "O ecrã é incrível, parece mesmo papel e não cansa nada a vista após várias horas de leitura" e "uma fluidez espetacular".

O tablet oferece ainda três modos de visualização distintos — cores nítidas, estilo e-reader e modo regular —, adaptando-se a qualquer contexto sem ajustes manuais.

Compre a 171,55€ na Amazon

IA integrada, bateria de dia inteiro e som que surpreende

Por dentro, este tablet corre Android 15 com 8 GB de RAM expansíveis até 16 GB e 256 GB de armazenamento — "espaço para guardar tudo sem preocupações", como resume um comprador. A Caixa de Ferramentas de IA transcreve reuniões, resume apontamentos e traduz textos em tempo real, uma função que os utilizadores destacam como transformadora no dia a dia: "Ajuda-me imenso a resumir textos e a trabalhar de forma muito mais rápida." A bateria de 8.000 mAh com carregamento rápido "dura o dia inteiro com uso intensivo", e os quatro altifalantes DTS entregam um som "nítido e potente, excelente para ver filmes e séries à noite." Com a capa e a caneta já incluídas no preço, a relação qualidade-preço é, nas palavras de quem comprou, "imbatível".

Compre a 171,55€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.