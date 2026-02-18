Facebook Instagram
Menos de 100 euros por um tablet com rato e teclado incluído? Sim, esta oferta existe mesmo

Encontrar o equilíbrio entre a portabilidade de um telemóvel e a utilidade de um computador nem sempre exige um investimento de centenas de euros
IOL
Há 1h e 3min

Este artigo pode conter links afiliados*

Tablet
“Ficou o máximo”: A máquina de ondas sereia que conquistou Rebeca Caldeira

Às vezes, tudo o que precisamos é de uma ferramenta que nos permita responder a um email mais longo ou editar um documento sem o peso de um portátil nas costas. Já sentiu que o telemóvel é demasiado pequeno para certas tarefas, mas não quer carregar o computador para todo o lado? Este conjunto, que agora se encontra por 99,99€ (um valor significativamente abaixo dos 160€ habituais), parece ter sido desenhado precisamente para preencher esse vazio, oferecendo uma experiência completa com teclado, rato e capa incluídos no pacote.

A fluidez da experiência assenta no sistema Android 15, que trabalha em conjunto com funcionalidades de Inteligência Artificial para tornar a navegação mais intuitiva. No interior, encontramos uma gestão de memória generosa, com 30 GB de RAM (resultantes da combinação entre memória real e virtual) e um processador de oito núcleos que mantém as aplicações a correr sem soluços. Para quem gosta de guardar tudo, desde ficheiros de trabalho a episódios de séries, a capacidade de armazenamento pode ser expandida até aos 2 TB.

No que toca ao consumo de conteúdos, o ecrã de 10,1 polegadas garante uma imagem nítida, sendo ideal para quem não dispensa uma boa sessão de streaming ou videochamadas com clareza. A conectividade não foi esquecida, contando com WiFi de dupla banda e Bluetooth 5.0, o que assegura que os acessórios e a ligação à rede funcionam de forma estável e rápida. Além disso, a bateria de 6000 mAh oferece a tranquilidade necessária para enfrentar um dia de uso moderado longe da ficha.

O que torna esta opção realmente interessante é a forma como simplifica a vida digital sem complicações financeiras. Com uma avaliação de 4,6 estrelas pelos utilizadores, o foco recai na versatilidade de ter um dispositivo que tanto serve para o lazer como para a produtividade mais leve. É, no fundo, uma solução prática e moderna para quem valoriza a funcionalidade acima das etiquetas de marcas de luxo, provando que é possível ter um kit tecnológico robusto por um valor bastante acessível.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

