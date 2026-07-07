Por menos de 100€, este tablet com teclado e rato está a arrasar na Amazon

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Nem sempre é preciso gastar muito para ter um tablet funcional para tudo o que é essencial: ver séries, navegar na internet, trabalhar fora de casa ou até substituir um computador em tarefas simples. Este tablet de 10 polegadas está atualmente com 57% de desconto, disponível por 99,99€, depois de custar 229,99€, e já soma mais de 450 avaliações, com uma média de 4,6 estrelas.

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Um pacote completo, sem surpresas depois

Um dos motivos que explica o sucesso deste equipamento é o facto de já vir com tudo o que é preciso: teclado, rato, capa protetora e até película de proteção para o ecrã. Uma cliente resume bem essa vantagem: "boa relação qualidade preço e vem com tudo". Outro comprador reforça a mesma ideia: "um bom tablet com um bom preço. Vem com teclado e capa".

Bom para trabalhar, estudar e ver conteúdos

O ecrã tem boa nitidez e suporta reprodução de vídeo em alta definição, o que faz diferença tanto para quem quer ver séries e filmes como para quem precisa de trabalhar em documentos. Um utilizador que usa o aparelho para dar aulas conta: "para dinâmicas com o teclado e o rato que vêm incluídos funciona muito bem. Uso-o para o acompanhamento dos meus alunos e também para o trabalho, sem problemas". Outro cliente sublinha ainda a autonomia da bateria, referindo que aguenta bem um dia inteiro de uso sem preocupações.

Fino, leve e fácil de transportar

Este modelo foi pensado para caber facilmente numa mochila ou mala de trabalho, sem pesar. Uma compradora que adquiriu dois tablets para os filhos ficou surpreendida com a experiência: "vieram em perfeito estado, com teclado, funda e tudo tal como estava anunciado. Esta última compra pareceu-me um produto genial, tem inteligência artificial incorporada e já vai uma loucura".

Vale a pena?

Para quem quer um tablet versátil, pronto a usar assim que sai da caixa e sem gastar muito, este é um dos descontos mais interessantes disponíveis neste momento na categoria.

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