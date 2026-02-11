Custava 229€ e agora está a 135€: um tablet completo com acessórios incluídos

Este artigo pode conter links afiliados*

Há equipamentos que se destacam pela forma simples como resolvem várias necessidades ao mesmo tempo, e o DOOGEE Tab A9 Pro+ VIP Edition é um desses casos. Disponível na Amazon, com uma classificação média de 4,3 estrelas, este tablet de 11 polegadas foi pensado para quem procura um equipamento prático para trabalhar, estudar ou relaxar. Um dos seus maiores atrativos é chegar já com um conjunto completo de acessórios, o que evita gastos extra e permite começar a utilizá-lo de imediato.

O ecrã IPS de 11 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz, traduz-se numa imagem mais fluida e confortável, seja para ler, navegar na internet ou ver séries. A certificação Widevine L1 permite ver conteúdos em alta definição em plataformas como a Netflix, algo frequentemente referido nas avaliações. “O ecrã é grande e perfeito para ver séries”, escreve um utilizador, enquanto outro destaca o som envolvente proporcionado pelos altifalantes duplos, que tornam a experiência multimédia mais agradável no dia a dia.

No que toca ao desempenho, o tablet conta com um processador octa-core, pensado para garantir fluidez nas tarefas do dia a dia, e com um total de 30 GB de memória RAM, que ajuda a manter várias aplicações abertas sem lentidão. O espaço interno de 128 GB, com possibilidade de expansão, permite guardar documentos, aplicações e conteúdos sem preocupações. A bateria de 8580 mAh é outro ponto elogiado, com utilizadores a referirem que “aguenta vários dias de uso moderado”, reforçando a boa relação qualidade-preço de um tablet que muitos descrevem como “completo”, “prático” e “ideal para estudar ou trabalhar em mobilidade”.

