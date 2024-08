Não precisa de muito espaço para cuidar da roupa. Prova disso é esta tábua de engomar da Ikea

Para quem não abdica de passar a sua roupa a ferro, mas não tem espaço para guardar uma tábua de passar a ferro, encontrámos uma solução muito prática e compacta. Este produto da Ikea foi pensado para ser fácil de usar e de guardar, além de ter um preço muito em conta.

Assim que se vê a tábua de engomar Jäll, percebe-se que não é como as comuns tábuas. Com um tamanho bem mais pequeno e com pequenos suportes em vez de uma base alta, este produto desenvolvido pela Ikea foi pensado para quem tem pouco espaço em casa, mas que odeia andar com a roupa engelhada.

Esta pequena tábua de engomar deve ser colocada em cima de uma superfície como uma mesa de jantar ou uma secretária para poder ser usada. As borrachas que tem nos suportes garante que não desliza enquanto é utilizada.

O tamanho – tem 73 cm de comprimento por 32 cm de largura – torna-a perfeita para engomar qualquer peça de roupa sem ter de se fazer grandes ginásticas. Quando se termina, um gancho instalado numa das extremidades permite que fique pendurada num cabide atrás da porta ou até no armário, não ocupando muito espaço.

Outro ponto a favor que não podíamos deixa de referir é o preço desta tábua: a Jäll está à venda por 5,99 euros, sendo uma opção muito económica para se ter em casa e passar a ferro.