Facebook Instagram
Dicas

O segredo para servir uma tábua de queijos impecável em noites quentes

O calor não precisa de estragar a sua tábua de queijos. Há truques que funcionam
IOL
Hoje às 12:23
Tábua de queijos
Tábua de queijos
Foto: Freepik
Está à espera de visitas em casa? Isto é o que todos reparam e que deve ter em ordem

As noites de verão são ideais para receber convidados, amigos e família em casa. À volta da mesa, as refeições tornam-se momentos de convívio e partilha, e para quem aprecia petiscar, uma boa tábua de queijos é presença obrigatória. No entanto, nas noites quentes, este tipo de preparação pode perder frescura e até derreter antes de ser apreciada. Foi no site Curated Spread que encontrámos várias dicas para manter uma tábua de queijos impecável durante horas, mesmo quando as temperaturas sobem.

Escolher a base adequada

A escolha da base faz diferença. Tábuas de mármore ou granito mantêm-se mais frescas durante mais tempo, ajudando a conservar os queijos e enchidos. Se a opção for madeira, é fundamental colocá-la num local abrigado da luz direta.

Manter sempre à sombra

A exposição ao sol acelera o processo de derretimento e altera a textura dos alimentos. Sempre que possível, a tábua deve ser colocada sob um toldo, chapéu-de-sol ou qualquer área coberta que ofereça proteção.

Arrefecer antes de servir

Antes de montar a tábua, refrigere os queijos, os enchidos e até a própria tábua, garantindo que tudo chega à mesa mais fresco. Uvas ou pedaços de melão congelados funcionam não só como um detalhe decorativo, mas também ajudam a manter a temperatura ideal.

Reforçar com gelo

Para prolongar a frescura, é possível colocar blocos de frio ou tabuleiros com gelo por baixo da tábua, criando uma barreira térmica. Se usar gelo normal, proteja a base com um pano ou papel vegetal para evitar humidade.

Optar por ingredientes mais resistentes

Queijos curados e de pasta dura mantêm melhor a forma do que variedades muito moles. Cortá-los em pedaços maiores ajuda a preservar a textura e a evitar que aqueçam rapidamente. O mesmo se aplica aos enchidos, que devem ser firmes e fatiados pouco antes de servir.

Servir no momento certo

Prepare a tábua com antecedência, conserve-a no frio e leve-a para a mesa apenas pouco antes da chegada dos convidados. Para encontros mais longos, tenha travessas extra prontas para substituir as que estão na mesa.

Proteger e decorar

Cubra a tábua com tampas próprias ou redes para afastar insetos e manter a frescura. Ervas aromáticas, flores comestíveis e fruta refrigerada dão cor, aroma e um toque fresco à apresentação.

RELACIONADOS
Está à espera de visitas em casa? Isto é o que todos reparam e que deve ter em ordem
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Receber um convite de casamento levanta quase sempre a mesma questão: quanto se deve oferecer?
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Mais Vistos
00:01:45
Big Brother
Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final
tvi
00:03:35
Big Brother
Revelações íntimas abalam a casa: concorrentes contam tudo sobre a primeira vez
tvi
00:09:10
Big Brother
Cheirinho a bolo no ar! Veja a receita que Kina e Ana Duarte estiveram a preparar
tvi
00:05:01
Big Brother
Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo
tvi
Destaques IOL
Voos baratos
Voos com preços muito abaixo da média: este é o site onde encontra oportunidades únicas
Viajar
Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)
Destinos de férias
Influencers revelam paraíso tropical com hotéis a 80 € e jantares a 15 €
Viagens
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa
Mais Lidas
Sporting
OFICIAL: Sporting compra totalidade do passe de Trincão ao Barcelona
maisfutebol
Dois às 10
Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»
tvi
Incendios
Seis mortos, quatro deles crianças, em incêndio onde alarmes de fumo não terão soado
Big Brother
Agora é que foi. Ana Duarte expõe tudo sobre vida de Catarina Miranda: «No teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti e...»
tvi
Liga
«Não consigo entender que se jogue às 15h30 com o país a enfrentar incêndios»
maisfutebol
Incêndios
"Fire Boss". Aviões de combate às chamas cedidos pela Suécia deverão chegar no domingo a Portugal
cnn