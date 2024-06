Tem uma ideia na área do entretenimento digital e precisa de investimento? Candidate-se ao Talent League

Outros artigos:

Ajudar os jovens criadores a tornarem as suas ideias em realidade é o mote do Talent League, uma iniciativa da Trojan Horse was a Unicorn (THU), coorganizada pela Chaos Group.

“O Talent League é para todos os jovens que tenham uma ideia que gostariam de colocar em prática no mundo, mas que não têm acesso às ferramentas, ao sistema de apoio nem a pessoas da indústria e potenciais investidores. A ideia pode ser qualquer coisa, desde que esteja relacionada com entretenimento digital. Sabemos que há muitas pessoas com grandes ideias, mas que não sabem como levá-las adiante, ou têm vergonha de as partilhar. Este é o momento de torná-las reais com a orientação certa”, explicou André Luís, CEO e cofundador do THU.

As candidaturas estão abertas até 8 de julho e, para serem considerados elegíveis, os participantes devem ter entre 18 e 35 anos, independentemente da área profissional.

Pela primeira vez nesta edição, o Talent League envolve eventos físicos e terá finais regionais em várias cidades do mundo. O júri selecionará cinco equipas de cada região, num total de 50 equipas, para terem acesso a oito semanas de sessões de mentoria com o objetivo de prepararem as suas ideias para as finais regionais. Nestes eventos de um dia, as equipas de cada região apresentarão um pitch no seu evento local e será selecionada uma equipa final por cada região.

No total, serão 12 semanas de mentorias intensivas com os melhores da indústria, gratuitamente, sem qualquer valor de inscrição. Os finalistas serão anunciados a 16 de agosto.

Cada equipa finalista terá quatro semanas adicionais de mentorias e bilhetes gratuitos para o Creators Circle, o evento de empreendedorismo criativo do THU. Além disso, o grande vencedor também terá todas as despesas pagas para o evento.

Dylan Sisson, artista digital com mais de 25 anos de experiência em VFX e animação; Jinko Gotoh, produtora nomeada para um Óscar e consultora para a indústria da animação; Rafi Nizam, consultor criativo independente e multidisciplinar; Saraswathi Vani Balgam, escritora, realizadora e produtora criativa; Matt Omernick, cofundador e diretor criativo na Akili Interactive, são alguns dos elementos do júri.

