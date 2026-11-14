Recibos em papel, cartões de plástico e filas em lojas deverão desaparecer

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A evolução dos hábitos de consumo está a mudar a nível mundial e novas tendências estão a moldar o futuro do comércio. A transição prevista aponta para o abandono de hábitos de compra físicos e, à medida que as pessoas têm menos tolerância para os constrangimentos associados aos processos manuais, são cada vez os mais consumidores que antecipam o desaparecimento de elementos tradicionais, como os recibos em papel, os cartões de plástico e as filas convencionais nas caixas, que poderão ficar obsoletos até 2046. Esta a antevisão do futuro do comércio e dos pagamentos resulta de um estudo da plataforma de tecnologia financeira Ayden, no qual explora a forma como os rápidos avanços tecnológicos irão transformar o retalho.

O estudo revela que os recibos impressos são o elemento com maior probabilidade de desaparecer devido à inovação no retalho. Em todos os grupos demográficos analisados, 47% dos consumidores a nível mundial prevê que a entrega de um talão em papel esteja completamente obsoleta em 2046. Esta previsão reúne um consenso particularmente expressivo entre os compradores mais velhos: 52% das pessoas entre os 60 e os 69 anos acredita que isso acontecerá, em comparação com 39% dos consumidores entre os 20 e os 29 anos. Demonstrando a rapidez com que os hábitos tradicionais estão a desaparecer, 32% dos jovens entre os 16 e os 19 anos nunca passou um cheque.

Por outro lado, os consumidores esperam também uma mudança significativa na utilização dos métodos de pagamento físicos e nos processos tradicionais de pagamento nas lojas. 36% considera que os cartões de plástico irão desaparecer das carteiras até 2046.

Aliás, esta transformação já está em curso: quase um quarto (23%) dos compradores a nível mundial, bem como um terço (33%) das pessoas entre os 20 e os 29 anos, sai habitualmente de casa sem carteira física, confiando exclusivamente no telemóvel ou no relógio inteligente para efetuar pagamentos.

É igualmente previsível que o espaço físico das lojas se transforme acompanhando a mudança de hábitos. Mais de um terço (35%) dos consumidores considera que esperar numa fila para pagar ao balcão ficará obsoleto com a generalização das tecnologias de pagamento móvel e autónomo, enquanto 26% acredita que a leitura manual dos códigos de barras de cada produto também desaparecerá, à medida que a experiência de pagamento se tornar invisível.

O estudo revela ainda que a tendência para experiências automatizadas está a fazer com que as pessoas tenham cada vez menos tolerância para os constrangimentos muitas vezes associados aos processos manuais. Assim, e olhando para o futuro, 39% dos compradores inquiridos nesta análise da Ayden considera que deixará de fazer sentido introduzir os dados de um cartão durante o processo de pagamento. Esta expectativa é reforçada pelo facto de 16% dos consumidores considerar muito provável desistir de uma compra se, atualmente, for obrigado a fazê-lo.

A possibilidade de uma experiência de pagamento invisível vai além da própria transação e abrange também os programas de fidelização. Atualmente, 44% dos consumidores sente-se frustrado quando descobre que tinha uma recompensa disponível apenas depois de ter efetuado o pagamento, enquanto 36% considera incómodo ter de descarregar a aplicação específica de uma marca apenas para obter um desconto.

Por esse motivo, 36% dos compradores (percentagem que sobe para 42% entre as pessoas dos 30 aos 39 anos), gostaria que o seu método de pagamento aplicasse automaticamente os descontos de fidelização em segundo plano, sem necessidade de abrir outra aplicação ou ler um código.

Esta procura por uma experiência fluida e invisível tem um impacto direto nos resultados financeiros dos comerciantes. A nível mundial, um em cada quatro compradores (25%) admite já ter desistido de uma compra online exclusivamente porque o processo de pagamento era demasiado lento. Por sua vez, 12% dos inquiridos (percentagem que sobe para 17% entre as pessoas dos 30 aos 39 anos), optou por comprar diretamente a um concorrente devido a uma experiência de pagamento frustrante.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders