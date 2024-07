As tampas presas às garrafas atrapalham? Este truque vai resolver o problema

Com certeza já reparou que nos últimos tempos, sempre que compra uma garrafa de água, a tampa fica presa à argola, não dando para tirar como acontecia antigamente. A medida imposta pela União Europeia serve para garantir que tanto as garrafas como as tampas chegam à reciclagem. No entanto, durante a utilização, pode não ser muito confortável não conseguir separar a tampa.

Em casa, a solução para beber água sem a tampa a atrapalhar é usar um copo. Mas quando andamos na rua, esta solução está longe de ser viável, como salienta o Huffington Post. Por isso, as pessoas começaram a partilhar dicas nas redes sociais a mostrar como usar as novas garrafas.

No perfil de TikTok @aboutmalte, o criador de conteúdos deu uma dica rápida para que se beba água sem desprender a tampa e sem que ela fique em cima da cara.

Quando abrir a garrafa, em vez de deixar a tampa virada para cima, deslize-a para o lado oposto do que fica naturalmente, passando por cima do gargalo, deixando-a de cabeça para baixo. Ela assim não vai levantar sozinha, algo que pode ser muito irritante.

Ao terminar de beber, é só voltar a pôr a tampa na posição original.

Veja no vídeo como se faz.