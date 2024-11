TAP Portugal é a melhor companhia aérea da Europa para transportar animais de estimação

5 coisas que não deve fazer com o seu cão, recomenda veterinário

Se está a planear uma viagem com o seu animal de estimação, a TAP Air Portugal pode ser a escolha ideal. A companhia aérea portuguesa foi reconhecida como a melhor da Europa para transportar animais de estimação, segundo um ranking da AirAdvisor, uma startup especializada em compensação de passageiros aéreos.

A TAP lidera o levantamento, destacando-se pela variedade de serviços oferecidos, incluindo a possibilidade de transportar animais na cabine ou no porão, conforme o tamanho, idade e espécie do animal. A companhia permite que cada passageiro leve até cinco animais e oferece ainda o programa Miles&Go Pets, que possibilita pagar o transporte com milhas ou acumular pontos ao adquirir o serviço.

Como foi feito o ranking?

De acordo com Anton Radchenko, CEO da AirAdvisor, o ranking avaliou diversos fatores, como a possibilidade de transportar animais na cabine, no porão ou como carga. Foi considerada ainda a presença de serviços para animais nos lounges das companhias.

Além da TAP, a lista inclui outras quatro companhias destacadas:

Aegean Airlines (Grécia): Permite transportar animais na cabine, no porão ou como carga. Contudo, limita a um animal por passageiro na cabine e restringe a presença de pets para quem viaja com bebés.

Lufthansa (Alemanha): Autoriza cães e gatos de pequeno porte na cabine e acomoda animais maiores no porão. Alguns lounges da companhia também recebem os pets.

KLM (Países Baixos): Oferece transporte de acordo com o porte do animal, podendo ser na cabine ou no porão.

SAS (Scandinavian Airlines System): Com operações na Suécia, Noruega e Dinamarca, a companhia adapta o transporte conforme a raça, tamanho e peso do animal, sendo possível viajar na cabine, no porão ou como carga.

Atenção aos documentos e aos requisitos sanitários

Radchenko lembra que os passageiros devem verificar as exigências sanitárias e de documentação específicas para o destino e origem da viagem. Estas variam entre países e podem ser decisivas para uma experiência de viagem tranquila com o seu animal de estimação.

Com um serviço dedicado aos tutores de animais, a TAP demonstra estar alinhada com as necessidades crescentes de quem não quer deixar os seus amigos de quatro patas para trás ao viajar.