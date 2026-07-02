Agora com a TAP estamos mais perto de destinos onde está sempre bom tempo. Descubra as novas rotas

Se há coisa que adoramos é uma viagem direta, sem escalas nem complicações. E a TAP Air Portugal não tem parado de aumentar o catálogo de destinos para onde podemos voar a partir de Lisboa ou do Porto. Com as novas rotas anunciadas, abrem-se novas possibilidades de viagem para destinos que muitos portugueses nunca tinham considerado visitar.

Entre rápidas escapadinhas culturais na Europa, paraísos de natureza, cidades brasileiras e novas ligações de longo curso, já só pensamos em fazer a mala. As novidades são muitas!

Orlando: os melhores parques temáticos com voo direto

A partir de 29 de outubro, a TAP estreia a ligação entre Lisboa e Orlando, com três voos por semana. De castelos de contos de fadas à adrenalina das grandes montanhas-russas, a cidade é o palco de alguns dos parques temáticos mais famosos do mundo, como o Magic Kingdom, o EPCOT, os Universal Studios e o Islands of Adventure.

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Brasil tem mais duas portas abertas

As novas rotas da TAP permitem viajar agora para duas cidades menos óbvias aos olhos dos portugueses, facilitando ao mesmo tempo a vida a brasileiros destas regiões que vivem no nosso país.

São Luís do Maranhão: um Brasil de azulejos, cultura e praias paradisíacas

Com dois voos semanais, São Luís do Maranhão passa a ter ligação direta a Portugal. A cidade é conhecida pelo seu centro histórico classificado pela UNESCO, pelas ruas de arquitetura colonial e pela forte influência cultural que mistura heranças portuguesas, africanas e indígenas.

Mas é também uma excelente porta de entrada para algumas das paisagens mais impressionantes do Brasil, incluindo os Lençóis Maranhenses, um cenário quase irreal de dunas e lagoas de água cristalina.

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Curitiba: uma das cidades mais organizadas e sustentáveis

Com três frequências semanais, Curitiba reforça a presença da TAP no sul do Brasil. Frequentemente apontada como uma das cidades mais organizadas e sustentáveis da América Latina, é um destino ideal para quem gosta de cidades modernas, espaços verdes e experiências urbanas diferentes.

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Atenas: escapadinha de cidade mais perto de nós

A nova rota entre Lisboa e Atenas aproxima duas das mais fascinantes capitais do sul da Europa. Com cinco voos por semana durante o verão e quatro no inverno, a ligação abre a porta a uma escapadinha obrigatória.

Deixe-se encantar pelas ruínas da Acrópole, jante numa esplanada com vista para a cidade ou perca-se pelos bairros mais tradicionais gregos. Além do lazer, a nova rota poderá também ser uma mais-valia para viagens de negócios entre duas importantes cidades.

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Açores: mais perto do paraíso natural português

Os Açores continuam a afirmar-se como um dos destinos mais desejados para quem procura natureza em estado puro e a TAP reforça agora a ligação ao arquipélago.

A nova ligação entre Lisboa e Santa Maria, com dois voos por semana, facilita o acesso à ilha mais a sul dos Açores. Conhecida pelas suas praias de areia clara, o que é único no arquipélago, Santa Maria é aquela ideia incrível para quem quer fugir a multidões e resorts de pulseira. Mergulhos em águas cristalinas e paisagens em que o silêncio ainda é rei, fazem deste um dos segredos mais bem guardados de Portugal.

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Porto cada vez mais perto do mundo

A TAP continua a reforçar as ligações diretas à saída do Porto e há novidades.

Telavive: a cidade que nunca para

A partir de 25 de outubro, o Porto passa também a contar com quatro voos semanais para Telavive. A cidade é uma das mais vibrantes do Médio Oriente, conhecida pela mistura entre história milenar e contemporânea, pela vida cultural intensa, pelas praias e por uma cozinha cada vez mais reconhecida internacionalmente.

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Praia: um destino onde está sempre bom tempo

A partir de 1 de julho, arrancam os voos entre o Porto e a Praia, em Cabo Verde, com três frequências semanais. Para muitos portugueses, este é um país irmão, com praias incríveis e uma cultura fantástica que partilha a mesma língua.

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Terceira: património e festas e alma açoriana

A partir do Porto passam a existir agora quatro voos semanais diretos para a ilha Terceira. O grande destaque é Angra do Heroísmo, cidade classificada como Património Mundial pela UNESCO desde 1983 e considerada uma das mais bonitas do país.

Novas rotas da TAP: