Agora com a TAP estamos mais perto de destinos onde está sempre bom tempo. Descubra as novas rotas

Se há coisa que adoramos é uma viagem direta, sem escalas nem complicações. E a TAP Air Portugal não tem parado de aumentar o catálogo de destinos para onde podemos voar a partir de Lisboa ou do Porto. Com as novas rotas anunciadas, abrem-se novas possibilidades de viagem para destinos que muitos portugueses nunca tinham considerado visitar.
Entre rápidas escapadinhas culturais na Europa, paraísos de natureza, cidades brasileiras e novas ligações de longo curso, já só pensamos em fazer a mala. As novidades são muitas!
Orlando: os melhores parques temáticos com voo direto
A partir de 29 de outubro, a TAP estreia a ligação entre Lisboa e Orlando, com três voos por semana. De castelos de contos de fadas à adrenalina das grandes montanhas-russas, a cidade é o palco de alguns dos parques temáticos mais famosos do mundo, como o Magic Kingdom, o EPCOT, os Universal Studios e o Islands of Adventure.
Brasil tem mais duas portas abertas
As novas rotas da TAP permitem viajar agora para duas cidades menos óbvias aos olhos dos portugueses, facilitando ao mesmo tempo a vida a brasileiros destas regiões que vivem no nosso país.
São Luís do Maranhão: um Brasil de azulejos, cultura e praias paradisíacas
Com dois voos semanais, São Luís do Maranhão passa a ter ligação direta a Portugal. A cidade é conhecida pelo seu centro histórico classificado pela UNESCO, pelas ruas de arquitetura colonial e pela forte influência cultural que mistura heranças portuguesas, africanas e indígenas.
Mas é também uma excelente porta de entrada para algumas das paisagens mais impressionantes do Brasil, incluindo os Lençóis Maranhenses, um cenário quase irreal de dunas e lagoas de água cristalina.
Curitiba: uma das cidades mais organizadas e sustentáveis
Com três frequências semanais, Curitiba reforça a presença da TAP no sul do Brasil. Frequentemente apontada como uma das cidades mais organizadas e sustentáveis da América Latina, é um destino ideal para quem gosta de cidades modernas, espaços verdes e experiências urbanas diferentes.
Atenas: escapadinha de cidade mais perto de nós
A nova rota entre Lisboa e Atenas aproxima duas das mais fascinantes capitais do sul da Europa. Com cinco voos por semana durante o verão e quatro no inverno, a ligação abre a porta a uma escapadinha obrigatória.
Deixe-se encantar pelas ruínas da Acrópole, jante numa esplanada com vista para a cidade ou perca-se pelos bairros mais tradicionais gregos. Além do lazer, a nova rota poderá também ser uma mais-valia para viagens de negócios entre duas importantes cidades.
Açores: mais perto do paraíso natural português
Os Açores continuam a afirmar-se como um dos destinos mais desejados para quem procura natureza em estado puro e a TAP reforça agora a ligação ao arquipélago.
A nova ligação entre Lisboa e Santa Maria, com dois voos por semana, facilita o acesso à ilha mais a sul dos Açores. Conhecida pelas suas praias de areia clara, o que é único no arquipélago, Santa Maria é aquela ideia incrível para quem quer fugir a multidões e resorts de pulseira. Mergulhos em águas cristalinas e paisagens em que o silêncio ainda é rei, fazem deste um dos segredos mais bem guardados de Portugal.
Porto cada vez mais perto do mundo
A TAP continua a reforçar as ligações diretas à saída do Porto e há novidades.
Telavive: a cidade que nunca para
A partir de 25 de outubro, o Porto passa também a contar com quatro voos semanais para Telavive. A cidade é uma das mais vibrantes do Médio Oriente, conhecida pela mistura entre história milenar e contemporânea, pela vida cultural intensa, pelas praias e por uma cozinha cada vez mais reconhecida internacionalmente.
Praia: um destino onde está sempre bom tempo
A partir de 1 de julho, arrancam os voos entre o Porto e a Praia, em Cabo Verde, com três frequências semanais. Para muitos portugueses, este é um país irmão, com praias incríveis e uma cultura fantástica que partilha a mesma língua.
Terceira: património e festas e alma açoriana
A partir do Porto passam a existir agora quatro voos semanais diretos para a ilha Terceira. O grande destaque é Angra do Heroísmo, cidade classificada como Património Mundial pela UNESCO desde 1983 e considerada uma das mais bonitas do país.
Novas rotas da TAP:
- Lisboa – Santa Maria: 2 voos semanais;
- Porto – Terceira: 4 voos semanais;
- Lisboa – Atenas: 5 voos semanais no verão e 4 no inverno;
- Lisboa – São Luís do Maranhão: 2 voos semanais;
- Lisboa – Curitiba: 3 voos semanais;
- Porto – Praia: 3 voos semanais, a partir de 1 de julho;
- Porto – Telavive: 4 voos semanais, a partir de 25 de outubro;
- Lisboa – Orlando: 3 voos semanais, a partir de 29 de outubro.