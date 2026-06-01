“A minha cadela passa o dia todo em cima do produto e noto que sente alívio”: este tapete ajuda a proteger os cães do calor extremo
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Um pequeno ajuste que pode fazer grande diferença no bem-estar do seu animal
Nos dias de maior calor, os animais de estimação procuram naturalmente superfícies frescas onde possam descansar e recuperar energia. Foi por isso que a redação escolheu o tapete de refrigeração da Veddelholzer, um dos modelos com mais avaliações e comentários na Amazon, com mais de 400 opiniões e uma média de 4 estrelas, reforçado por feedback muito positivo de quem já o utiliza no dia a dia.
Entre os comentários deixados pelos utilizadores, há quem partilhe experiências bastante claras sobre o impacto do produto no conforto dos animais, com um cliente a referir que “a minha pastora alemã está praticamente todo o dia em cima do produto… ela adora”, enquanto outro destaca que “se nota boa qualidade, é resistente e muito refrescante”, acrescentando ainda que o seu animal “sente claramente alívio do calor” quando o utiliza.
Este modelo destaca-se sobretudo pela forma como simplifica o dia a dia de quem quer garantir mais conforto ao seu animal nos dias de calor:
• Não requer eletricidade, água nem qualquer preparação prévia
• O Efeito refrescante é ativado automaticamente através do gel não tóxico quando o animal se deita
• O Material é resistente e pensado para suportar o uso diário e as unhas dos animais
• Pode ser utilizado em casa, no jardim ou até em viagens de carro
As avaliações dos utilizadores reforçam a perceção positiva do produto, com vários clientes a referirem que o efeito de frescura é facilmente percetível quando o animal exerce pressão sobre o tapete, destacando também a boa qualidade de construção e a resistência do material. Muitos mencionam ainda que os seus animais passam longos períodos sobre o tapete durante os dias mais quentes, demonstrando conforto e alívio imediato. Com um preço a rondar os 30 euros, é visto por muitos como uma solução acessível para melhorar o bem-estar dos animais durante o verão.
*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.