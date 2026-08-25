Mais de dois metros por menos de 30€: encontrámos o tapete XXL do Aldi que faz corar as marcas de luxo

Se andava à procura daquele detalhe capaz de transformar uma divisão sem obrigar a grandes gastos, este pode ser o achado do ALDI a ter debaixo de olho. O Tapete XXL HOME CREATION tem 160 x 220 cm e está à venda por 29,99 euros. É uma daquelas peças que ocupa mesmo espaço, e que podem fazer toda a diferença num quarto, numa sala ou noutra divisão da casa.

Neutro e fácil de combinar

Outro dos pontos fortes está na cor. O tapete surge num tom nude/bege, daqueles que funcionam praticamente como um neutro na decoração.

Madeira, branco, tons terra, cinzento ou até apontamentos mais coloridos: é uma base bastante simples para combinar com diferentes estilos e divisões, sem roubar protagonismo ao resto da decoração.

E há ainda a questão do conforto. A própria publicação do ALDI apresenta o tapete como uma opção confortável para o quarto, brincando até com a ideia de que, depois de o ter junto à cama, a verdadeira dificuldade será mesmo sair dela.

Um tapete gigantesco por menos de 30 euros

É aqui que está provavelmente o maior argumento deste achado: as dimensões.

Com 160 centímetros de largura e 220 de comprimento, estamos a falar de uma peça XXL, capaz de preencher uma área generosa e criar aquele efeito mais acolhedor que muitas vezes procuramos num quarto ou numa sala. E tudo isto por 29,99€.

Para quem quer renovar o ambiente de uma divisão sem se meter em grandes obras ou gastar uma fortuna em decoração, pode ser uma solução simples: trocar ou acrescentar um tapete e deixar que seja ele a mudar o ambiente.

Como acontece com outros artigos de campanha do ALDI, a disponibilidade pode ser limitada e os produtos podem esgotar.