O frio pede uma sala confortável: este tapete vintage vai à máquina e está com desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Há peças que transformam uma divisão sem grande esforço — e um bom tapete é uma delas. Quando o frio aperta, a casa pede elementos que tornem o ambiente mais acolhedor, desde a manta no sofá ao chá quente que acompanha o final do dia. No meio destes gestos simples, há algo que faz diferença imediata: pisar um tapete macio logo pela manhã. É precisamente esse o apelo deste modelo vintage, que soma quase mil avaliações e mantém uma classificação de 4,6 estrelas.

Com um desenho floral inspirado no vintage e tons discretos, o tapete não serve apenas para compor a decoração. A sua superfície suave adiciona uma camada extra de conforto nos dias mais frios, como descreve uma das pessoas que já o recebeu: “É muito suave ao toque e torna qualquer espaço mais acolhedor.” Outro comprador destaca a mesma sensação, sublinhando a textura que ameniza o impacto do inverno.

Ao nível funcional, continua a ser uma escolha prática. Pode ir diretamente à máquina de lavar, seca ao ar com facilidade e, segundo quem o usa no dia a dia, “é delicado e acumula pouco pó.” A base antiderrapante evita que deslize, algo especialmente útil em pavimentos mais lisos ou em casas com crianças.

Adquira aqui

As dimensões de 160 x 230 cm permitem que seja integrado tanto em salas de estar amplas como em zonas mais estreitas, sem interferir com portas ou passagens. É um tamanho versátil, que se adapta bem a diferentes necessidades dentro de casa.

Agora disponível por 65 euros, um valor abaixo dos 77 euros a que estava, este tapete confirma porque tem conquistado tantos adeptos. É uma boa solução para tornar o inverno mais confortável, trazendo um toque vintage e uma sensação acolhedora a qualquer divisão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.