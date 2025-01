Andámos a lavar mal os tapetes de casa de banho até agora

Tem os tapetes da casa de banho gastos ou encardidos? Ou já sentiu alguma frustração em lavá-los e não sair aquela sujidade mais chata? A verdade é que é comum metermos os nossos tapetes da casa de banho diretos para a máquina de lavar e é um erro.

A empresa norte-americana especializada em limpezas domésticas The Maids, recomenda vários passos que deve fazer quando vai cumprir esta tarefa. Antes de os lavar verifique se são tapetes que têm de ser lavados à mão ou na máquina de lavar a roupa.

Como lavar à mão:

Bata o tapete do lado de fora da janela para retirar o pó, a sujidade e fios de cabelo.

Trate das manchas com um produto.

Encha um recipiente grande com água fria.

Adicione um pouco de detergente e lixívia se o tapete estiver muito sujo.

Certifique-se de que todo o tapete esteja submerso e o detergente bem distribuído.

Deixe o tapete de molho por 30 minutos.

"Agite" o tapete na água com as mãos por cerca de um minuto.

Deixe o tapete secar ao ar livre.

Como lavar na máquina:

Bata o tapete do lado de fora da janela para retirar o pó, a sujidade e fios de cabelo.

Aplique um removedor de manchas nas áreas manchadas.

Encha a máquina de lavar com água fria.

Lave os tapetes juntos ou com algumas toalhas para equilibrar o peso na máquina.

Use detergente comum e lixívia para manchas mais difíceis.

Retire os tapetes após o ciclo de lavagem.

Embora seja possível usar a máquina de secar, secar os tapetes ao ar livre é mais seguro para o tecido e a base de borracha.

E com que frequência deve lavar os tapetes da casa de banho? Vai depender do uso dos mesmos. Por exemplo, famílias numerosas que usam a casa de banho com regularidade devem lavar os tapetes pelo menos uma vez por semana. Se os tapetes não ficarem muito molhados, pode-se esperar até duas semanas entre as lavagens. Para mantê-los limpos por mais tempo deve aspirar regularmente para reduzir a sujidade. Pendure-os ao ar livre para secar. Certifique-se ainda de que os tapetes não ficam húmidos, o que pode desenvolver bolor ou cheiro a mofo