O preço parece mentira! Estão a 'voar' estes tapetes de 1.80m a 6.99 euros à venda na Action

De loiça a roupa de cama: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera

Fomos à concorrente do Lidl e trouxemos um carrinho cheio de compras por 60 euros (cremes de marca incluídos)

Da Action à Kik: as nossas lojas 'low cost' preferidas todas juntas num novo centro comercial

Fomos á Action e claro que trouxemos o carrinho cheio. Mas o produto que nos deixou mais impressionados foi um tapete exterior grande e com padrões giríssimos. Por menos de 7 euros, qualquer varanda, terraço, quintal ou jardim fica renovada com estes tapetes.

O tapete mede 120 por 180 centímetros, um tamanho suficiente para criar uma zona de refeições ou de descanso ao ar livre. Fabricado com, pelo menos, 50% de plástico reciclado, foi pensado para resistir à utilização no exterior e ser à prova de água.

À primeira vista, o site da Action apresenta apenas algumas versões, com padrões geométricos em tons neutros, azuis ou verdes. Porém, na visita que fizemos encontrámos, por exemplo, um modelo às riscas em tom telha, que nem sequer aparece nas imagens oficiais e que se revelou uma das opções mais giras da coleção.

Essa é, aliás, uma das vantagens destes tapetes: vale a pena passar por uma loja física, porque podem existir cores e padrões diferentes dos apresentados online. Dos desenhos inspirados nos azulejos aos motivos marroquinos, passando pelas riscas e pelos padrões geométricos, há opções para todos os gostos.

Além do aspeto decorativo, são também uma solução prática. O material sintético facilita a limpeza, seca rapidamente e torna-os adequados para espaços exteriores sujeitos ao sol e à humidade. Por serem leves, podem ainda ser facilmente enrolados e transportados para um piquenique, parque de campismo ou até para a praia.

Outro pormenor interessante é a certificação Global Recycled Standard (GRS), que, segundo a marca, garante que os materiais reciclados utilizados no fabrico são rastreados ao longo de todo o processo de produção e que os fabricantes cumprem requisitos ambientais, sociais e químicos.